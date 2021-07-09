۷۰ مسافر پرواز تهران - تاشکند در فرودگاه مشهد سرگردان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز بامداد امروز تهران-تاشکند هواپیمایی زاگرس با شماره پرواز ۳۰۵۵ که ساعت ۷:۰۱ دقیقه از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد تاشکند برخاسته بود، هنگام ورود به آسمان ترکمنستان با ممانعت طرف ترکمنستانی مواجه شده و مجبور به فرود در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

گفته شده عدم پرداخت هزینه پروازهای عبوری قبلی زاگرس ایر به هواپیمایی کشوری ترکمنستان، علت جلوگیری آنها از عبور از آسمان این کشور است؛ در حالی که ایرلاین ایرانی می‌گوید ۱۰ روز قبل هزینه پروازهای عبوری را پرداخت کرده و رسید الکترونیکی واریز را به طرف ترکمن ارائه کرده است.

مدیرعامل زاگرس: دیروز ترکمن‌ها به ما مجوز عبور دادند اما هنگام ورود به آسمان آنها گفتند این مجوز باطل شده است

کاپیتان منوچهر حاجی بنده مدیرعامل هواپیمایی زاگرس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پرواز امروز تهران-تاشکند اظهار کرد: ما از هواپیمایی کشوری ترکمنستان مجوز پرواز عبوری امروز فرودگاه امام خمینی (ره) به تاشکند (پایتخت ازبکستان) را اخذ کرده بودیم.

وی افزود: ترکمن‌ها به ما گفته بودند آسمان کشور ما برای پرواز عبوری شما باز است؛ رقمی هم بابت پروازهای عبوری قبلی از آسمان این کشور به ازبکستان به حساب هواپیمایی ترکمنستان واریز کردیم.

کاپیتان حاجی بنده ادامه داد: هر چه به ترکمنستانی‌ها می‌گوئیم اگر بدهی‌ای داریم که باید پرداخت کنیم، به ما اعلام کنید تا واریز کنیم؛ اما کسی در هواپیمایی کشوری ترکمنستان پاسخگو نیست.

وی یادآور شد: حتی به آنها گفته‌ایم حاضریم پرداخت نقدی هم داشته باشیم اما متأسفانه جوابی نمی‌دهند.

مدیرعامل هواپیمایی زاگرس درباره وضعیت مسافران گفت: این مسافران ۷۰ نفر بودند که سوار هواپیما شده بودند؛ اما در حال حاضر آنها را از هواپیما پیاده کرده و به داخل سالن CIP فرودگاه مشهد منتقل کرده‌ایم؛ در حال پذیرایی از مسافران هستیم.

به گفته کاپیتان حاجی بنده، با طرف ازبک مشکلی نداریم ولی ترکمن‌ها پاسخگوی این وضعیت نیستند. بخش کنترل فضای هواپیمایی کشوری ترکمنستان اجازه عبور از آسمان این کشور را به ما نمی‌دهد؛ در صورتی که ما همیشه از این مسیر عبور می‌کردیم.

وی خاطرنشان کرد: هزینه پروازهای عبوری از آسمان ترکمنستان را تا کنون هر چه بوده پرداخت کرده‌ایم و رسید آن را برای هواپیمایی کشوری ترکمنستان هم ارسال کرده‌ایم؛ از همه مهمتر اینکه بر فرض که ما بدهکار هم باشیم؛ پس چرا طرف ترکمنستانی دیروز به ما مجوز پرواز عبوری از آسمان این کشور را صادر کرد؟ می‌توانستند همان دیروز بگویند که امکان عبور از آسمان این کشور وجود ندارد تا ما یا به مسافران اعلام می‌کردیم که پرواز متوقف شده است یا اینکه مشکل را تا امروز برطرف می‌کردیم.

وی تأکید کرد: هر دو هفته یک بار از فرودگاه مشهد به تاشکند پایتخت ازبکستان پرواز داریم. هم من خودم با طرف ترکمن صحبت کرده‌ام هم با سفیرمان در ازبکستان در تماس هستم و مرتباً در حال پیگیری هستیم؛ کروی پروزی را تغییر داده‌ایم.

اگر مشکل حل نشود مجبوریم به فرودگاه امام (ره) برگردیم

کاپیتان حاجی بنده یادآور شد: اگر مشکل حل نشود، من مجبورم مسافر را به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل کنم؛ مسافران هم ایرانی هستند هم ازبک هستند؛ مسافران از ۹ صبح در CIP فرودگاه مشهد هستند؛ من خودم دو بار تلفنی با طرف ترکمنستانی مذاکره کرده‌ام ولی سیستم مالی، سیستم تصمیم‌گیری و سیستم کنترل پروازهای آنها از هم منفک است؛ اگر تا ساعت ۱۶ یا ۱۷ امروز مشکل حل نشود، مجبورم مسافران را به تهران برگردانم؛ چون در پاسپورت آنها مهر خروج از فرودگاه امام خمینی (ره) خورده شده و مجبوریم علی رغم بار مالی آن برای شرکت هواپیمایی، مسافران را به تهران برگردانیم.

وی ادامه داد: ما از فرودگاه امام خمینی (ره) بلند شدیم و وقتی خواستیم وارد آسمان ترکمنستان شویم، اجازه ورود ندادند و مجبوری شدیم در فرودگاه مشهد منتظر بمانیم تا مشکل را حل کنیم.