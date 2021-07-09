به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر ضمن بیان اینکه والدین از کودکی می‌بایست فرزندان خود را با تربیت صحیح آشنا کنند، ابراز داشت: دولت می‌بایست زمینه‌سازی ازدواج آسان را فراهم کند که یکی از آن‌ها پرداخت به موقع وام ازدواج است.

وی ضمن بیان اینکه بانک‌ها وام ازدواج را نباید به تأخیر بیندازند، افزود: دین‌داری و اخلاق اسلامی از شاخص‌های ازدواج به شمار می‌رود که می‌بایست این مهم در جامعه ترویج داده شود و همچنین سرپرست خانواده تقوا، تعلیم و تربیت را به فرزندان خود آموزش دهند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه ایجاد اشتغال نیز از جمله وظایف خانواده‌ها برای فرزندان خودشان است، ابراز داشت: بیکاری منجر به ایجاد فساد خواهد شد لذا با توجه به فراهم بودن بستر فضای مجازی این می‌تواند زمینه مفسده را با خود همراه داشته باشد.



آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه روز گذشته از آیت‌الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی (ره) در شاهرود تجلیل به عمل آمد، تصریح کرد: این مفاخر انقلابی که سراسر عمر خود را برای اسلام و دین گذاشتند می‌بایست در برای جامعه امروز معرفی شوند تا نسل فردای کشور بتوانند از آن‌ها الگوبرداری کنند.

وی ضمن بیان اینکه کسی حجاب را قبول ندارد، کافر است، افزود: ۱۰ آیه قرآن به همین موضوع اختصاص دارد که نشان دهنده اهمیت آن در دین مبین اسلام است متأسفانه آتش کشف حجاب رضا خان باعث شد تا امروز برخی آن را جدی نگیرند که می‌بایست مسئله حجاب و عفاف بیشتر در جامعه پررنگ شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه خاموش کردن لامپ اضافی می‌تواند به مصرف برق کشور کمک کند، اضافه کرد: برق امروز یک مسئله مهم کشوری است و تنها راه حل صرفه‌جویی با مصرف کمتر خواهد بود که در اختیار مردم قرار دارد.