به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری اظهار کرد: تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ١۵٠ مورد جدید به ترتیب به عدد ١٨ هزار و ۵٧۵ مورد بستری و ۴۶ هزار و ١۴۴ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١ مورد جدید به عدد ۲ هزار و ٢٨٠ مورد افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد ۶۵۵ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا طی بیست و چهار ساعت گذشته داشتیم که از این تعداد ٨٠ مورد در بخش عادی و ١۴ مورد در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند و حال ٢۵ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت: آمار مبتلایان بستری در شهرستان‌های اسدآباد ٨٢٣ مورد، بهار ٩٩٣ مورد، تویسرکان هزار و ٣٠ مورد، رزن ٧٨٧ مورد، درگزین ۲٩٠ مورد و فامنین ٣١٩ مورد، کبودراهنگ هزار و ۴۴ مورد، ملایر سه هزار و ٣٧٣ مورد، نهاوند ٢ هزار و ٣٣٨ مورد و همدان هفت هزار و ١۴۴ مورد می‌باشد.