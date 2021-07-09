به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «شهابالدین دلاور» رئیس هیأت نمایندگی طالبان در مذاکرات مسکو، گفت که تمام تحریمهای وضع شده علیه طالبان باید بر اساس سند تهیه شده در توافق سال ۲۰۲۰ با واشنگتن، لغو شوند.
بر اساس این گزارش، دلاور گفت: علیرغم اینکه ما مفاد توافق نامه را رعایت کردیم، تحریمهای وضع شده علیه جنبش ما لغو نشد و سایر مفاد نیز به اجرا در نیامدند.
لازم به ذکر است هیأت نمایندگی طالبان روز گذشته برای شرکت در مذاکرات مسکو با موضوع افغانستان وارد مسکو شده است. طالبان همزمان از کلیه سازمانهای فعال در امور بشر دوستانه فعال در افغانستان، خواستهاند تا فعالیتهای خود در این کشور را ادامه دهند.
این در حالیست که ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید دولت مسکو به شدت تشدید تنشها در مرز افغانستان و تاجیکستان را زیر نظر دارد.
وی ادامه داد: طالبان به سرعت اغلب نقاط مرزی را به تصرف خود در آورده و در حال حاضر، دو سوم مرز با تاجیکستان را تحت کنترل دارد.
پیشتر «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که وضعیت در افغانستان رو به وخامت میرود و چنانچه لازم باشد، مسکو آماده دفاع از متحدان منطقهای خود است.
لاوروف در این باره افزوده بود: روسیه آماده است برای حصول اطمینان از امنیت متحدان منطقهای از پایگاه نظامی خود در تاجیکستان که یکی از بزرگترین پایگاههای روسیه در خارج از این کشور است، استفاده کند.
این در حالی است که هیأت نمایندگی طالبان به سرپرستی شیخ «شهابالدین دلاور» که روز گذشته برای رایزنی با مقامات روسی به مسکو سفر کرد، در دیدار با «ضمیر کابولوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرد: «ما به روسیه اطمینان دادیم، تحت هیچ شرایطی وارد خاک تاجیکستان یا کشورهای حوزه آسیای میانه نخواهیم شد».
دلاور در ادامه افزود که «گروه طالبان همچنین به روسیه و دیگر کشورهای جهان اطمینان میدهد امنیت سفارتخانهها، کنسولگریها و دفاتر نمایندگی روسیه و کشورهای خارجی را تأمین خواهد کرد».
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