اعتراض خبرنگاران به آمارهای ارائه شده در مورد سد کرخه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه تعدادی از خبرنگاران با توجه به شرایط وخیم بیآبی و کم آبی ایجاد شده در مناطق مختلف خوزستان به خصوص تالاب هورالعظیم و پاییندست کرخه از محل سد کرخه بازدید کردند.
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه در جمع خبرنگاران گفت: حجم فعلی سد کرخه امروز دو میلیارد و ۳۰۰ مترمکعب بوده که ۴۴ درصد ظرفیت سد پر است.
محمدرضا یزدانی پور با اشاره به اینکه متوسط خروجی و ورودی و همچنین حجم خالی و پر مخزن سد متفاوت شده است، افزود: در سال آبی گذشته میزان آورد آب سد ۶ میلیون مترمکعب بوده است.
وی ادامه داد: پارسال تولید برق در نیروگاه سد کرخه یک میلیون و ۳۶۵ هزار مگاوات بوده و این در حالی است که به علت کمبود بارندگیها و خشکسالی میزان تولید برق امسال ۵۶۴ هزار مگاوات است.
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه بیان کرد: در تابستان داغ امسال به طور میانگین در سد کرخه ۱۱ مترمکعب تبخیر وجود داشته که این امر تقریباً بیسابقه بوده است.
در جریان صحبتهای مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه، تعدادی از خبرنگاران و فعالان محیط زیست، این آمارها را غیرواقعی و متناقض عنوان کردند که همین امر باعث اعتراضهایی شد و در نهایت خبرنگاران به علامت اعتراض جلسه را ترک کردند.
خبرنگاران عقیده داشتند که این صحبتها واقعیتهای موجود در این سد نیست و مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه در حال آمارسازی است.
خبرنگاران بعد از بازدید از سد کرخه به مجموعه سد دز به عنوان یکی از منابع تأمینکننده آب و برق خوزستان رفتند.
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