احتمال بیشتر مرگ های کرونایی در مردان با سطح پایین تستوسترون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، محققان بیمارستان دانشگاه سن رافائل ایتالیا پی بردند مردان مبتلا به کووید ۱۹ که پس از ورود به بیمارستان تستوسترون پایینی داشتند، با احتمال بیشتر ابتلاء به نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کووید ۱۹ مواجه بودند.

تحقیق انجام شده در میلان ایتالیا در جریان اولین موج ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ نشان داد که هر چه سطح تستوسترون کمتر باشد، احتمال نیاز بیماران مرد به مراقبت‌های ویژه، لوله گذاری برای دستگاه تنفس و بستری شدن در بیمارستان بیشتر است. احتمال مرگ آنها نیز شش برابر است.

دکتر «آندره سالونیا»، سرپرست تیم تحقیق و همکارانش ۲۸۶ بیمار مرد مبتلا به کووید ۱۹ را که به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند، با ۳۰۵ داوطلب مرد سالم مقایسه کردند که بین ماه‌های فوریه و مه ۲۰۲۰ برای دادن خون در بیمارستان حضور داشتند.

تیم تحقیق هم بیماران و هم داوطلبان را از نظر سطح هورمون‌های مردانه از جمله تستوسترون بررسی کردند.

تستوسترون در مقیاس نانومول در لیتر (nmol / l) اندازه گیری می‌شود و مقدار ۹.۲ یا پایین‌تر از آن، تستوسترون پایین تلقی می‌شود.

با کمال تعجب مشخص شد که نزدیک به ۹۰ درصد بیماران دارای تستوسترون پایین‌تر از این میزان بودند، در حالی که در داوطلبان سالم فقط ۱۷ درصد بود. علاوه بر این، سطح تستوسترون در بیماران به طور متوسط حدود ۲.۵ نانومول در لیتر بود.

در آن دسته از بیماران کرونایی که علائم خفیفی داشتند یا در بیمارستان بستری شده بودند، میزان تستوسترون کمی بالاتر (بین ۳ تا ۴ نانومول در لیتر) نسبت به بیماران بستری در ICU یا افرادی که به دلیل بیماری فوت کرده بودند (فقط ۰.۷ تا ۱.۰ نانومول در لیتر) بود.

هنوز محققان نمی‌دانند که آیا تستوسترون پایین، از قبل بیماری وجود دارد که باعث تشدید بیماری می‌شود یا اینکه به علت ابتلاء به کرونا ویروس این اتفاق می‌افتد.

اما تحقیقات دیگر نشان داده است که برخی گیرنده‌های کروناویروس از جمله آنزیم TMPRSS۲ با هورمون‌های مردانه در ارتباط هستند و تعداد سلول‌های تولیدکننده تستوسترون را کاهش می‌دهند.