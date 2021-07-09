زهرا نعمتی فینالیست شد/ دو نماینده ایران در آستانه کسب مدال برنز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در ادامه مسابقات پارا تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در چک، کمانداران کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.
زهرا نعمتی در مرحله یک هشتم نهایی ریکرو با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از ایتالیا به پیروزی رسید و به جمع هشت کماندار برتراین بازیها راه یافت. وی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل کمانداری از ترکیه به پیروزی رسید و راهی دور نیمهنهایی این رقابتها شد.
وی در مرحله نیمهنهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل نماینده روسیه به پیروزی رسید. نعمتی در دیدار نهایی و برای کسب مدال طلا فردا به مصاف کمانداری از ایتالیا میرود.
غلامرضا رحیمی در مرحله یک هشتم نهایی ماده ریکرو مقابل کمانداری از اسلواکی با نتیجه ۶ بر ۵ شکست خورد و حذف شد.
علیسینا منشازاده در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات کامپوند با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۳۵ مقابل نماینده آمریکا به برتری رسید و به جمع ۸ بازیکن برتر این بازیها راه یافت. وی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۴۴ مقابل کمانداری از بریتانیا به برتری رسید و راهیدور نیمهنهایی شد. وی در دور نیمهنهایی با نتیجه ۱۴۸ بر ۱۴۴ مقابل نماینده روسیه شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. منشازادهبرای کسب مدال برنز فردا به مصاف نماینده فرانسه میرود.
رمضان بیابانی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات کامپوند با نتیجه ۱۴۴ بر ۱۴۰ مقابل نماینده بریتانیا شکست خورد و از گردونهمسابقات کنار رفت.
فرزانه عسگری در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات کامپوند با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۷ مقابل کمانداری از بریتانیا به پیروزی رسید و راهیدور بعدی شد. وی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۳۵ بر ۱۳۳ مقابل کمانداری از اسپانیا به برتری رسید و راهی دور نیمهنهاییشد. وی در مرحله نیمهنهایی مقابل کمانداری از بریتانیا با نتیجه ۱۴۸ بر ۱۳۸ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. وی برای کسبمدال برنز فردا به مصاف نماینده فرانسه میرود.
مریم یاورپور در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات کامپوند با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۳۹ مقابل کمانداری از فرانسه شکست خورد و حذف شد.
محمدرضا زندی در ماده W۱ و در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه ۱۳۵ بر ۱۳۱ مقابل کمانداری از کرهجنوبی شکست خورد و حذف شد.
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