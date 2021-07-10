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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۸:۳۱

تعویق در پرواز به پرتغال؛

جزئیاتی از انتقال بیرانوند به بواویشتا با بند خرید یک میلیون یورو

جزئیاتی از انتقال بیرانوند به بواویشتا با بند خرید یک میلیون یورو

انتقال علیرضا بیرانوند به تیم بواویشتا پرتغال با کمک مدیر برنامه مهاجم برزیلی این تیم میسر شده است و دائمی کردن بند خرید دروازه‌بان تیم ملی ایران یک میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم فوتبال آنتورپ که از شرایطش در این تیم رضایت نداشت، در نهایت قانع شد که این تیم بلژیکی را به مقصد پرتغال و باشگاه بواویشتا ترک کند.

انتقال بیرانوند به باشگاه بواویشتا قرضی و یک ساله است و اگر این تیم پرتغالی بخواهد بند دائمی قرارداد دروازه بان تیم ملی ایران را فعال کند، باید مبلغ ۱ میلیون یورو به آنتورپ بپردازد.

قرار بود بیرانوند روز گذشته وارد پرتغال شود. باشگاه بواویشتا حتی ظهر روز گذشته چند خبرنگار از رسانه‌های پرتغالی را به فرودگاه فرستاده بود تا با بیرانوند گفتگو کنند اما مشکلاتی در پرواز بیرانوند به پرتغال به وجود آمد و این پرواز به تعویق افتاد.

همچنین روزنامه «رکورد» پرتغال خبر داد که انتقال بیرانوند به بواویشتا با کمک «ژائو پینیرو» صورت گرفته است. ژائو مدیر برنامه «گوستاوو سائور» مهاجم برزیلی بواویشتا است ولی هنوز جزئیاتی از نقش او در این نقل و انتقال رسانه‌ای نشده است.

کد مطلب 5254150

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