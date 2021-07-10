آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از جوی کم و بیش ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک، رشد ابرو افزایش بطئی دما مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه آسمان امروز البرز قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و در عصر و شب پارهای نقاط بارش خفیف و پراکنده بوده و هوا در بعضی ساعات ناسالم برای گروههای حساس است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۶ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۸ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۲ متر بر ثانیه است.
مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی است و هوا نیز سالم خواهد بود.
وی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۷ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۰ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.
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