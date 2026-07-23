به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای شهرستان لامرد، هدف از این سفر را ادای دین به مقام شامخ شهدای «جنگ رمضان» و رسیدگی بی‌واسطه به مطالبات خانواده‌های داغدار و جانبازان این حادثه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این حادثه فراتر از یک رویداد معمولی و مصداق بارز جنایت جنگی است، گفت: مدیریت استان فارس از همان ساعات نخست، پیگیری حقوقی و اداری این پرونده را در اولویت قرار داده و در این سفر نیز با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، ابعاد مختلف موضوع از جمله مشکلات معیشتی آسیب‌دیدگان، مسائل حقوقی و آثار این جنایت مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار فارس افزود: تلاش شده است با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، بخشی از مشکلات خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان این حادثه برطرف شود و دستگاه‌های اجرایی نیز مأموریت‌های خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.

امیری با تأکید بر ضرورت حفظ اسناد و مستندات این حادثه، گفت: ثبت و نگهداری آثار این جنایت، علاوه بر ماندگاری در تاریخ مقاومت ایران اسلامی، به‌عنوان اسناد و ادله‌ای معتبر برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی ضروری است.



وی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد ابعاد این جنایت آمریکا در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و پیگیری حقوقی خسارت‌های واردشده به مردم بی‌گناه لامرد بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.



استاندار فارس در پایان با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از مردم لامرد، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که برای رفع مشکلات حقوقی، درمانی و معیشتی خانواده‌های شهدا، جانبازان و آسیب‌دیدگان لازم باشد، با استفاده از همه ظرفیت‌های استان انجام خواهد شد.



امیری همچنین با قدردانی از ایستادگی مردم لامرد، گفت: مردم این شهرستان در همه عرصه‌های انقلاب اسلامی خوش درخشیده‌اند و امروز وظیفه ماست با تمام توان در کنار آنان بایستیم و صدای مظلومیت و حقانیت‌شان را به گوش جهانیان برسانیم.