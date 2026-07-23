تردد ۲۲۲ هزار نفر از مرز مهران از اول ماه صفر تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح پنجشنبه در نشست ستاد اربعین با حضور مسئولان ملی و استانی در مرز مهران، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات پایدار به زائران تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تردد زائران در ماه محرم نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: از اول ماه صفر تاکنون ۲۲۲ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده و تلاش می‌کنیم امسال نیز بزرگ‌ترین عملیات جابه‌جایی زائران در کشور با نظم و کیفیت مطلوب از مرز مهران صورت گیرد.‌

کرمی استاندار ایلام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهبد شهید داریوش رضایی‌نژاد، اربعین را نماد ایستادگی و همبستگی جهانی دانست و از میزبانی خالصانه مردم و موکب‌داران قدردانی کرد.

وی با اشاره به لجستیک ترابری، خاطرنشان کرد: در سال گذشته روزانه بیش از یک هزار و ۴۰۰ اتوبوس در اوج تردد فعال بودند و امسال نیز با همکاری شهرداری‌های تهران و دستگاه‌های خدمات‌رسان، پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت این حجم عظیم از تردد انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف، ارائه خدمات پایدار و ایجاد زیرساخت‌های ماندگاری است که علاوه بر اربعین، به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایلام نیز کمک کند.