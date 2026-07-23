به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد تا این لحظه بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ شهرکنشین افراطی صهیونیست، همزمان با مناسبت ادعایی «سالروز ویرانی معبد» به مسجد الاقصی تعرض کردهاند.
استانداری قدس شریف پیشتر شمار شهرکنشینان مهاجم را بیش از هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود، اما با ادامه ورود گروههای جدید، این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ شهرکنشین صهیونیست افزایش یافت.
پلیس رژیم صهیونیستی برای افزایش شمار شرکت کنندگان در این تعرضات، اجازه داد تعداد اعضای هر گروه از شهرک نشینان به حدود ۱۵۰ نفر برسد.
نیروهای رژیم اشغالگر تدابیر سختگیرانهای را در ورودیهای مسجد الاقصی و اطراف بخش قدیمی قدس اعمال کرده و به طور گسترده در صحنهای این مسجد مستقر شدهاند. آنان همچنین از ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد الاقصی جلوگیری میکنند.
تنها شمار محدودی از نمازگزاران توانستند هنگام نماز صبح وارد مسجد الاقصی شوند و نماز خود را اقامه کنند. پس از آن، نیروهای اشغالگر شماری از شهروندان و نمازگزاران را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
شهرکنشینان صهیونیست در جریان تعرضات خود به اجرای مناسک تلمودی ادامه دادند. این اقدامات شامل بستن نوارهای مذهبی موسوم به «تفیلین»، اجرای به اصطلاح «سجده حماسی» در بخش شرقی مسجد الاقصی و خواندن سرودها با صدای بلند بود.
گروههای افراطی صهیونیست موسوم به «معبد» همچنان هواداران خود را برای حضور در مسجد الاقصی بسیج میکنند و درصددند شمار شرکت کنندگان در تعرضات امروز را به ۵ هزار نفر برسانند.
ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نیز در این تعرض به مسجدالاقصی شرکت کرد.
عمیت هالوی، نماینده حزب لیکود در کنست رژیم صهیونیستی نیز در میان تعرض کنندگان به مسجد الاقصی بود.
در اقدامی بیسابقه و خطرناک، نیروهای رژیم اشغالگر همچنین سایهبانی برای شهرکنشینان متعرض در داخل مسجدالاقصی نصب کردند.
شهرکنشینان صهیونیست هم در اقدامی تحریکآمیز، حرمت صحنهای مسجد الاقصی را هتک حرمت کردند و پرچم رژیم اشغالگر صهیونیستی را مقابل قبه الصخره برافراشتند.
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