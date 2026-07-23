به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در بازنمایی روایت‌های دفاع مقدس، حفظ انسجام ملی را مهم‌ترین مؤلفه در عرصه روایتگری دانست.

وی که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اظهار کرد: رسانه‌ها باید با پرهیز از دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی، در مسیر تقویت وحدت و همبستگی ملی حرکت کنند.

نوروزپور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام جامعه، افزود: دامن زدن به اختلافات و منازعات بی‌حاصل، به تضعیف روحیه ملی منجر می‌شود و رسانه‌ها باید از چنین رویکردی پرهیز کنند.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: رسالت اصلی رسانه‌ها تشدید اختلافات نیست، بلکه باید با روشنگری و روایت مسئولانه، زمینه رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت همدلی در جامعه را فراهم کنند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر وحدت و همدلی، کشور بتواند در برابر توطئه‌ها و جنگ روایت‌ها با موفقیت عمل کند.