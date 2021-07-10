چالش عدم ایفای تعهدات در پی توقف فعالیت واحدهای فولادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، بهادر احرامیان، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار داشت: توقف فعالیت واحدهای تولیدکننده فولاد به دلیل قطع برق آنها برای مدیریت کمبود برق، این بنگاه‌های تولیدی را برای ایفای تعهداتشان در بازارهای صادراتی با مشکل مواجه کرده و احتمالاً آنها نتوانند تعهدات خود را به موقع به انجام برسانند.

وی افزود: در شرایط کمبود برق، همه باید نسبت به کاهش مصرف همکاری کنند. اما مساله این است که اقدام وزارت نیرو در متوقف ساختن فعالیت واحدهای تولیدی غیرقابل پیش‌بینی بوده و کارخانجات از نظر ایفای تعهدات با مشکل مواجه خواهند شد.

احرامیان گفت: مصرف برق واحدهای فولادی حدود ۱۰ درصد برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. به واحدها اعلام شده که مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند قراردادی کاهش دهند که این میزان برای نگه داشتن سیستم‌های حیاتی و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به ماشین‌آلات کافی است.

وی افزود: اکنون این مسئولان فعلی هستند که به دلیل وضعیت پیش آمده مواخذه می‌شوند اما واقعیت این است که برای صنعتی مانند برق، آنچه که در سال‌های گذشته کاشته‌ایم، درو می‌کنیم. ریشه مشکلات در صنعت برق، رفتارهایی است که حدود ۱۵ سال قبل با کلید واژه تثبیت قیمت‌ها عجین شد.

احرامیان گفت: اکنون باید این افراد و کسانی که با افتخار در مجلس هفتم اعلام می‌کردند قیمت‌ها را تثبیت کرده و اجازه نداده‌اند، قیمت حامل‌های انرژی مانند برق گران شود، مورد مواخذه قرار گیرند.

وی افزود: البته مسئولان فعلی نیز باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند اما اگر حلقه‌های زنجیر بازخواست تصمیم گیران به درستی به یکدیگر متصل شود، شاید در آینده کمتر دچار این مشکلات شویم.