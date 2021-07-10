پیگیری برای تسریع واکسیناسیون پرسنل مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداله پور نایب ریس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه امروز با مهرنوش کاوه مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین و سازمانهای مردم نهاد دیدار کرد.
در ابتدای این جلسه که با هدف شناسایی راههایی برای تسریع در انجام واکسیناسیون پرسنل شرکت بهره برادری متروی تهران و حومه تشکیل شده بود، عبداله پور گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در ایام کرونا ارائه داد و گفت: پرسنل امور ایستگاهها و راهبران قطار به علت تماس مستمر با مسافران، همانند کادر درمان که در معرض خطر ابتلاء به ویروس کرونا هستند، باید هرچه زودتر واکسینه شوند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: علی رغم رعایت همه پروتکلهای بهداشتی، شاهد ابتلای تعداد زیادی از پرسنل این شرکت به کرونا و متأسفانه فوت همکاران هستیم، امیدواریم هرچه زودتر همکارانم که در خط مقدم خدمات رسانی به شهروندان هستند در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند.
وی با تاکید براینکه پرسنل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه بخصوص افراد شاغل در ایستگاهها و راهبران قطار که روزانه با تعداد قابل توجهی از مسافران سرو کار دارند و این مسئله احتمال ابتلای آنان به کرونا را بالا میبرد. خاطرنشان کرد: از طریق شهرداری تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و تمامی دستگاههای ذیربط همچنان پیگیر تسریع در انجام واکسیناسیون هستیم و امیدواریم این موضوع با مساعدت ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
عبداله پور با اشاره به اینکه موافقت تسریع در اجرای واکسیناسیون پرسنل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گرفته شده افزود: همچنان پیگیر انجام واکسیناسیون پرسنل شرکت بهره برداری هستم و موضوع را دنبال میکنیم تا زمان نهایی را تعیین کنند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، بار دیگر تاکید کرد متروی تهران برای در اختیار گذاشتن ایستگاههایی که شرایط لازم برای اجرای طرح واکسیناسیون سراسری را دارند آماده همکاری با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است.
در ادامه مهرنوش کاوه مشاور وزیر بهداشت در امور خیرین و سازمانهای مردم نهاد در پایان ضمن تشکر از تلاشهای شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی درجهت رعایت هرچه بهتر پروتکلهای بهداشتی برای قطع زنجیر انتقال این ویروس تصریح کرد: ما پیگیر انجام واکسیناسیون پرسنل شرکت بهره برداری هستیم و امیدواریم هرچه زودتر این موضوع محقق شود.
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