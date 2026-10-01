اعطای ۶۷ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصاد دیجیتال در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعیمی صدیق پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان سمنان با حضور وزیر ارتباطات در سالن جلسات استانداری سمنان از اعطای ۶۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال و حمایت از تولید به شرکت های فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال در این استان و طی یکسال اخیر خبر داد.

وی با بیان اینکه در چارچوب تسهیلات تبصره ۱۸ فناوری اطلاعات در استان سمنان حمایت های خوبی صورت گرفته است، افزود: این حمایت ها در کنار توان متخصصان بومی سبب شده تا در یکسال اخیر شاهد صادرات ۶۵۲ هزار محصول تولیدی شرکت های استان سمنان باشیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با بیان اینکه برنامه‌های حمایتی در حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار دارد، گفت: حمایت از طرح‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال در این زمینه از اولویت های این اداره کل است.

نعیمی صدیق توسعه دولت هوشمند و خدمات الکترونیکی را دیگر اولویت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان دانست و ابراز کرد: تا کنون نزدیک به ۶۰۰ هزار مراجعه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه شهروندان استان سمنان از طریق این پنجره انواع خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی دریافت می کنند، افزود: این زیرساخت مراجعات فیزیکی به دستگاه های اجرایی استان را کاهش داده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان در ادامه به ظرفیت بالای استان در اقتصاد دیجیتال و فناوری اشاره کرد و بیان داشت: برای بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال در استان نیازمند هم افزایی بین همه دستگاه های اجرایی و خدماتی هستیم.