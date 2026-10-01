تکمیل پوشش ارتباطی روستاها در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی ظهر پنجشنبه در خاتمه شورای اداری استان سمنان در جمع خبرنگاران از تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای استان سمنان به عنوان یکی از اولویت های وزارت ارتباطات یاد کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت ارتباطات سیار و شبکه در روستاها و جاده های استان سمنان خوب است، افزود: توسعه پوشش روستایی در استان سمنان اتفاق خوبی است که رقم خورده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استان سمنان طرح پوشش ارتباطی آخرین روستای برخی مناطق کوهستانی به پایان رسیده است، تاکید کرد: این موضوع به‌طور کامل اجرایی شده است.

هاشمی با بیان اینکه ارتقای خدمت رسانی به مردم روستاها هدف و اولویت ما است، ابراز کرد: روند توسعه و تکمیل پوشش ارتباطی روستاها در سراسر استان سمنان قطعاً ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز همچنین روند توسعه و تکمیل پوشش ارتباطی روستاها در سراسر استان سمنان به صورت متمرکز افتتاح شد، افزود: برای این طرح ها دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و با افتتاح آنها شاهد ارتقای کیفی و کمی خدمات حوزه ارتباطات سیار در این استان خواهیم بود.