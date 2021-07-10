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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۴۴

دبیرکل نُجَباء در پاسخ به درخواست آمریکا:

پیروزی مقاومت عراق را روی جنازه‌های اشغالگران جشن خواهیم گرفت

پیروزی مقاومت عراق را روی جنازه‌های اشغالگران جشن خواهیم گرفت

الکعبی خطاب به نیروهای اشغالگر آمریکایی تأکید کرد که مقاومت عراق شما را رها نمی‌کند و جشن پیروزی و آزادسازی عراق را بر بقایای جنازه‌های سربازان اشغالگرتان برپا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء درخواست وزارت خارجه آمریکا از گروه‌های مقاومت عراقی برای متوقف کردن عملیات ضداشغالگری در ازای توقف حملات آمریکا را وقیحانه توصیف و اعلام کرد: در منطق مقاومت، شما فقط وقتی احساس آرامش خواهید کرد که از عراق خارج شوید و به دخالت‌های آشکار و مخرب‌تان در امور کشور پایان دهید؛ چرا که شما آمریکایی‌ها سرمنشأ بسیاری از مشکلات عراقی‌ها هستید.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» با اشاره به اشغالگری و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق توسط آمریکا، ادامه داد: چگونه کاری به کارتان نداشته باشیم، حال‌آنکه هنوز انتقام ترور بزدلانه و خیانتکارانه فرماندهان پیروزی [شهیدان سلیمانی و المهندس] را از شما نگرفته‌ایم و شما همچنان مجاهدان قهرمانی را که از مرزهای عراق و استقلال آن دفاع می‌کنند، به قتل می‌رسانید.

وی ضمن یادآوری سرقت منابع نفت و انرژی عراق به‌دست اشغالگران، خاطرنشان ساخت: همه مهندسان و کادرهای غیرحزبی وزارت انرژی بر این باورند که آمریکا کلیه نیروگاه‌های برق عراق را به‌واسطه قراردادی فاسد تحت سیطره خود قرار داده و خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده است.

دبیرکل نُجَباء در همین زمینه اضافه کرد: شما در حالی اقدام به سنگ‌اندازی در توزیع صحیح برق می‌کنید که عراق برای عبور از بحران کنونی، خود قادر به تولید برق کافی و حتی پیشرفت در این حوزه می‌باشد.

الکعبی به تهاجم فرهنگی آمریکا نیز اشاره کرد و افزود: چگونه شما را به حال خودتان واگذاریم، در حالی که به ترویج افکار منحرف در جامعه ما می‌پردازید تا علاوه بر کشاندن جوان‌ها به‌سمت پوچی، به ارزش‌های اصیل اسلامی، عربی و عشایری عراق ضربه بزنید.

وی در پایان تصریح کرد: مقاومت عراق شما را رها نمی‌کند و تا زمان آزادسازی ذره‌ذره خاک کشور از لوث وجودتان، همچون خاری در چشم شما باقی خواهد ماند و جشن پیروزی و آزادسازی عراق را بر بقایای جنازه‌های سربازان اشغالگرتان برپا می‌کند.

کد مطلب 5254863

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
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      پاسخ
      زنده باد خداوند نگهدارتون باسه

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