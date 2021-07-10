به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء درخواست وزارت خارجه آمریکا از گروههای مقاومت عراقی برای متوقف کردن عملیات ضداشغالگری در ازای توقف حملات آمریکا را وقیحانه توصیف و اعلام کرد: در منطق مقاومت، شما فقط وقتی احساس آرامش خواهید کرد که از عراق خارج شوید و به دخالتهای آشکار و مخربتان در امور کشور پایان دهید؛ چرا که شما آمریکاییها سرمنشأ بسیاری از مشکلات عراقیها هستید.
حجتالاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» با اشاره به اشغالگری و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق توسط آمریکا، ادامه داد: چگونه کاری به کارتان نداشته باشیم، حالآنکه هنوز انتقام ترور بزدلانه و خیانتکارانه فرماندهان پیروزی [شهیدان سلیمانی و المهندس] را از شما نگرفتهایم و شما همچنان مجاهدان قهرمانی را که از مرزهای عراق و استقلال آن دفاع میکنند، به قتل میرسانید.
وی ضمن یادآوری سرقت منابع نفت و انرژی عراق بهدست اشغالگران، خاطرنشان ساخت: همه مهندسان و کادرهای غیرحزبی وزارت انرژی بر این باورند که آمریکا کلیه نیروگاههای برق عراق را بهواسطه قراردادی فاسد تحت سیطره خود قرار داده و خسارتهای فراوانی به کشور وارد کرده است.
دبیرکل نُجَباء در همین زمینه اضافه کرد: شما در حالی اقدام به سنگاندازی در توزیع صحیح برق میکنید که عراق برای عبور از بحران کنونی، خود قادر به تولید برق کافی و حتی پیشرفت در این حوزه میباشد.
الکعبی به تهاجم فرهنگی آمریکا نیز اشاره کرد و افزود: چگونه شما را به حال خودتان واگذاریم، در حالی که به ترویج افکار منحرف در جامعه ما میپردازید تا علاوه بر کشاندن جوانها بهسمت پوچی، به ارزشهای اصیل اسلامی، عربی و عشایری عراق ضربه بزنید.
وی در پایان تصریح کرد: مقاومت عراق شما را رها نمیکند و تا زمان آزادسازی ذرهذره خاک کشور از لوث وجودتان، همچون خاری در چشم شما باقی خواهد ماند و جشن پیروزی و آزادسازی عراق را بر بقایای جنازههای سربازان اشغالگرتان برپا میکند.
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