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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰:۴۹

طی یک بیانیه؛

جهاد اسلامی: هرگونه نبردآینده باصهیونیستها ازهرنظر مختلف خواهدبود

جهاد اسلامی: هرگونه نبردآینده باصهیونیستها ازهرنظر مختلف خواهدبود

شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه ای به مناسبت هفتمین سالروز نبرد بنیان مرصوص تاکید کرد که هرگونه نبرد آینده با رژیم صهیونیستی از لحاظ کمی، کیفی و تاکتیکی کاملا مختلف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروهان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در هفتمین سالروز عملیات «بنیان مرصوص» بیانیه ای صادر کرد.

سرایا القدس در این بیانیه تاکید کرد: توانمندی‌ها و امکانات مقاومت پس از نبرد بنیان مرصوص در تابستان سال ۲۰۱۴ بسیار دقیق‌تر شده است و همگان این موضوع را در نبرد اخیر شمشیر قدس مشاهده کردند.

گروهان‌های قدس در عین حال افزود: عملکرد مقاومت در هرگونه نبرد آینده به اذن الهی از لحاظ کمی، کیفی و تاکتیکی کاملاً متفاوت خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: پس از گذشت هفت سال از این نبرد به همگان می‌گوئیم که مقاومت همچنان زنده است و آنچه در جنگ ۵۱ روزه بنیان مرصوص موشک شلیک گردید چند برابر آن را در جنگ ۱۱ روزه نبرد شمشیر قدس شلیک نمودیم.

کد مطلب 5254982

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