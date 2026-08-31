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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

محکومیت نزدیک به ۳ میلیارد ریالی قاچاقچیان قارچ ترافل و چوب جنگلی

محکومیت نزدیک به ۳ میلیارد ریالی قاچاقچیان قارچ ترافل و چوب جنگلی

گرگان-مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از محکومیت دو متخلف در گرگان به پرداخت دو میلیارد و ۸۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قشلاقی اظهار کرد: پرونده حمل کالای قاچاق شامل قارچ ترافل در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی شهرستان گرگان رسیدگی شد و شعبه پس از بررسی مستندات، با توجه به ارائه نشدن مدارک متقن و محکمه‌پسند، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی افزود: متهم این پرونده به پرداخت یک میلیارد و ۶۹۷ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ادامه داد: این پرونده با گزارش پاسگاه انتظامی سعدآباد شهرستان گرگان درباره حمل کالای قاچاق قارچ ترافل برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان گرگان ارسال شده بود.

قشلاقی همچنین از رسیدگی به پرونده حمل‌ونقل و نگهداری چوب جنگلی بدون اخذ پروانه خبر داد و گفت: این پرونده نیز در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی شهرستان گرگان بررسی و اتهام انتسابی به دلیل ارائه نشدن مدارک متقن و محکمه‌پسند، محرز شد.

وی بیان کرد: متخلف این پرونده به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان خاطرنشان کرد: پرونده حمل‌ونقل و نگهداری چوب جنگلی بدون تحصیل پروانه نیز با گزارش کلانتری ۱۴ شهرستان جلین برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان گرگان ارجاع شده بود.

کد مطلب 6933424

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