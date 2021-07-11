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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۸:۰۳

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان:

۵۰ باب مغازه در لبه های تجاری مدارس گلستان ساخته شد

۵۰ باب مغازه در لبه های تجاری مدارس گلستان ساخته شد

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: ۵۰ باب مغازه در لبه های تجاری مدارس گلستان ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان گوهری راد اظهارکرد: در ۲۰ ماهه گذشته دو میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت خرید رایانه، چاپگر و دیتابه مدارس مناطق حاشیه ای و کمترتوسعه یافته استان اختصاص یافته است.

گوهری راد همچنین از تعمیر و بهسازی ۲۱ مدرسه درگیر سیل با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، ساخت بیش از ۵۰ باب مغازه در لبه های تجاری مدارس و فضاهای مازاد آموزشی و پرورشی شهرستان های آزادشهر، علی آبادکتول و کردکوی و باز پس گیری حدود ۹۰ درصد فضاهای آموزش و پرورش در اختیار سایر ارگان ها خبرداد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به افزایش ۰.۳ درصدی سرانه ورزشی استان با توجه به احداث ۱۱ کلاس درس تربیت بدنی عنوان کرد: به منظور توسعه فضای ورزشی و ارتقای سلامت جسمانی دانش آموزان دختر و پسر استان، ۱۸ فضای ورزشی در استان با صرف هزینه ۷۰۰ میلیون تومان تعمیر و تجهیز شده است.

وی گفت: همچنین ساخت ۲۱ کلاس درس تربیت بدنی به متراژ دو هزار و ۸۳۰ مترمربع، ساخت ۱۹ مدرسه پویا در مدارس استان، اجرای طرح دهان و دندان وخدمات دندانپزشکی رایگان به دانش آموزان دارای پوسیدگی دندان در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفرجمعیت و مدارس حاشیه شهر و دانش آموزان بی بضاعت از دیگر اقدامات انجام شده در ۲۰ ماه گذشته است.

کد مطلب 5254986

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