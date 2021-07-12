پرسپولیس برای قهرمانی چیزی کم ندارد/ هشدار درباره فضای مسموم دربی

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تداوم صدرنشینی پرسپولیس با پیروزی دو بر صفر مقابل آلومینیوم اراک در لیگ برتر گفت: به نظرم پرسپولیس باهوش بازی کرد و لیاقت این برد را داشت.

او با اشاره به اشتباه خط دفاعی آلومینیوم اراک افزود: وقتی یک تیم دچار اشتباهات فردی می‌شود دلایل مختلفی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها بازی رو به جلو و قدرتمندانه حریف است. پرسپولیس کاملاً مالکیت توپ را در اختیار داشت و مدافعان آلومینیوم را در یک سوم دفاعی خودش تحت فشار قرار می‌داد. بازی رو به جلوی پرسپولیس باعث شد تا آنها موقعیت‌های زیادی کسب کنند و به بردهای متوالی خود ادامه دهند.

آشوبی درباره تأثیرگذاری زوج شهریار مغانلو و مهدی ترابی روی این سه امتیاز تاکید کرد: هر دو بازیکن از کیفیت بالایی برخوردار هستند. شهریار مغانلو علاوه بر شناخت چارچوب می‌تواند در جنگ‌های تن به تن نیز موفق شود. مهدی ترابی نیز کلاس فوتبالی بالایی دارد و این موضوع را بارها نشان داده است. تأثیر او در بازی‌های پرسپولیس غیر قابل انکار است. با این حال فکر می‌کنم مهم‌تر از عملکرد نفر به نفر این تیم، ذهنیت تیمی پرسپولیس سبب می‌شود تا آنها به برد برسند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره احتمال تکرار قهرمانی این تیم افزود: قطعاً پرسپولیس شایسته قهرمانی است. آنها باید در سه بازی باقیمانده هم ذهنیت قهرمانی و اتحاد فعلی را حفظ کنند. ارکان باشگاه باید به کمک رختکن تیم بیایند و اجازه ندهند پرسپولیس در روزهای حساس خود با حاشیه روبرو شود.

وی درباره تقابل استقلال و پرسپولیس در یک چهارم نهایی جام حذف فوتبال باشگاهی کشور افزود: تقویم بازی‌های دو تیم خیلی فشرده است. من فکر می‌کنم هر دو تیم لازم است روی کار تیمی خود تمرکز داشته باشند. اگر استقلال و پرسپولیس بتوانند حاشیه‌های کاذب را از ذهن خود بگیرند و وارد فضای مسمومی که متأسفانه در فضای مجازی وجود دارد نشوند می‌توانند دربی زیبایی را رقم بزنند.