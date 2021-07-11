بازیکن آرژانتینی النصر دیدار با تراکتور را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «الریاضیه» عربستان با اشاره به گزارش پزشکی مسئولان این باشگاه اعلام کرد «بتی مارتینز» بازیکن آرژانتینی تا پایان ماه دسامبر قادر به بازگشت به میادین فوتبال نیست.

طبق این گزارش، «مانو منزس» سرمربی برزیلی النصر از مدیران باشگاه خواسته است تا دو هفته به وی فرصت دهند در مورد سرنوشت بتی تصمیم بگیرد و فرصت ارزیابی بازیکنان داخلی را داشته باشد.

تیم النصر حریف تیم تراکتور ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. این بازی شهریور امسال به میزبانی النصر در کشور قطر برگزار می‌شود.