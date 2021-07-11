کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» به قلم حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مبینی «عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی»، از سوی نشر این پژوهشگاه روانه بازار نشر گردید.

نویسنده در این کتاب، اخلاق توحیدی را با زبانی روان برای مخاطبان جوان معرفی کرده است؛ این اثر در ۱۷۵ صفحه و در شمارگان ۴۰۰ نسخه و به قیمت ۳۵۰,۰۰۰ ریال تقدیم علاقه‌مندان شده است.

کتاب «به سوی اخلاق توحیدی» کتابی است که برای مخاطبان جوان به زبانی روان اخلاق توحیدی را معرفی، ارزش و اهمیت آن را بازگو و نکات مقدماتی برای حرکت در مسیر اخلاق توحیدی را بیان می‌کند.

سوال اساسی این است که اخلاق توحیدی چیست، چه آثاری به دنبال دارد و برای این‌که بتوانیم اخلاق توحیدی را در خود و در جامعه ایجاد و تقویت کنیم و سطح خود را در این زمینه بالا ببریم، چگونه باید عمل کنیم؟ مطالبی که در این کتاب بیان می‌شود، نکاتی است که دانستن آن‌ها برای هر کسی که می‌خواهد اخلاق خود را بهبود بخشد، لازم است.