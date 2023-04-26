کتاب «سفر در کاموا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سفر در کاموا» نوشته پری رضوی بهتازگی با تصویرگری یگانه یعقوبنژاد توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب دربرگیرنده داستانی برای گروه سنی نونهال (بالای ۹ سال) و درباره خواهر و برادری است که وقتی مادرشان در حال بافت بافتنی است آنقدر با گلوله کاموا بازی میکنند که وارد یک فضای خیالی میشوند.
در خلاصه این کتاب آمده است:
حوصله دخترک سر رفت. با عروسک ببریاش شروع کرد به بازی با گلوله کاموا. آنقدر بازی کرد تا اینکه رفت لابهلای نخ کاموا. مامان بی خبر از همه جا میبافت و میبافت و آواز میخواند. پسرک هم گربه را بغل کرد و دنبال خواهرش پرید لابهلای نخ کاموا. کمی از دم گربه بیرون ماند و… و.
اینکتاب با ۲۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما