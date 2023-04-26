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۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۳۰

توسط کانون پرورش فکری؛

کتاب «سفر در کاموا» منتشر شد

کتاب «سفر در کاموا» منتشر شد

کتاب «سفر در کاموا» نوشته پری رضوی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سفر در کاموا» نوشته پری رضوی به‌تازگی با تصویرگری یگانه یعقوب‌نژاد توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب دربرگیرنده داستانی برای گروه سنی نونهال (بالای ۹ سال) و درباره خواهر و برادری است که وقتی مادرشان در حال بافت بافتنی است آنقدر با گلوله کاموا بازی می‌کنند که وارد یک فضای خیالی می‌شوند.

در خلاصه این کتاب آمده است:

حوصله دخترک سر رفت. با عروسک ببری‌اش شروع کرد به بازی با گلوله کاموا. آنقدر بازی کرد تا اینکه رفت لابه‌لای نخ کاموا. مامان بی خبر از همه جا می‌بافت و می‌بافت و آواز می‌خواند. پسرک هم گربه را بغل کرد و دنبال خواهرش پرید لابه‌لای نخ کاموا. کمی از دم گربه بیرون ماند و… و.

این‌کتاب با ۲۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 5763313

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