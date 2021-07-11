به گزارش خبرنگار مهر، مستند تازه تولیدشده پرس تی وی به این واقعیت تاریخی می‌پردازد که مردم ایران یکی از بزرگترین قربانیان گروهک تروریستی منافقین هستند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طی ۱۹ سال ۱۵ عملیات تروریستی توسط مجاهدین خلق با هدف حذف مقامات ایرانی صورت گرفته است.

در مستند «۱۰ دقیقه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی عرب می‌بینیم که گروهک منافقین به رهبری مسعود رجوی به صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در سرکوب دشمنان داخلی‌اش کمک کرده است.

در این مستند نشان داده می‌شود که پس از حمله آمریکا به عراق، سازمان منافقین یک کمپین را برای خارج کردن نام خود از فهرست سازمان‌های تروریستی تشکیل داده است.

مستند «۱۰ دقیقه» همچنین نشان می‌دهد که انگلستان در سال ۲۰۰۹ این گروهک را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرده و دولت اوباما نیز در سال ۲۰۱۲ همین رویکرد را در پیش گرفته است.

این قسمت از مستند «۱۰ دقیقه» امروز یکشنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۴:۲۰ به وقت تهران روی آنتن پرس تی‌وی می‌رود و بازپخش آن ساعت ۲۰، ۱۲:۲۰ و ۱۷:۲۰ روز دوشنبه، ساعت ۱۴ سه شنبه و ۱۹:۲۰ روز چهارشنبه است.