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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۹:۱۳

با هدف آگاهی بخشی به مردم؛

الجزایر برای تشویق مردم به واکسیناسیون از مساجد کمک گرفت

الجزایر برای تشویق مردم به واکسیناسیون از مساجد کمک گرفت

وزارت اوقاف و امور دینی الجزایربرای تشویق مردم به زدن واکسن کرونا از مساجد کمک گرفتند و مقابل مساجد را به مراکز واکسیناسیون تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبستان، یوسف بلمهدی، وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر اعلام کرد: از روز جمعه (۱۸ تیر ماه) واکسیناسیون مردم الجزایر مقابل مساجد این کشور برای ترغیب مردم به زدن واکسن آغاز شد.

وی افزود: مساجد پایتخت برای ترغیب مردم به واکسیناسیون در اختیار تیم پزشکی قرار گرفته است. وی تاکید کرد: هدف از مرکز راه اندازی واکسیناسیون در مقابل این مساجد، آگاهی بخشی به مردم و نشان دادن اهمیت زدن واکسن علیه کرونا است.

وزارت اوقاف و امور دینی الجزایر همچنین در بیانیه ای از خطبای مساجد خواسته بود نماز جمعه را به تشویق مردم برای زدن واکسن کرونا اختصاص دهند، زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.

آمار رسمی در الجزایر در مورد اینکه چه تعداد واکسینه شده اند، وجود ندارد، اما وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده که عملیات واکسیناسیون در حال انجام است.

ریاض محیاوی، عضو کمیته پیگیری وضعیت شیوع ویروس کرونا اعلام کرده بود که حدود دو میلیون شهروند واکسن دریافت کرده اند و ۴ میلیون دوز واکسن دیگر طی هفته‌های آینده وارد کشور می‌شود.

کد مطلب 5255072

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