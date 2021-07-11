واکنش سرمربی تیم کشتی آزاد به انتقاد از پروسه انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه زمان زیادی تا پیکارهای کشتی بازی‌های المپیک توکیو باقی نمانده و تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران مراحل پایانی آماده سازی را پشت سر می‌گذارند، غلامرضا محمدی به برخی انتقادات و حواشی در خصوص انتخابی تیم اعزامی به المپیک و همچنین نحوه انتخاب آزادکاران اعزامی به جهانی واکنش نشان داد.

در همین راستا سرمربی تیم ملی کشتی آزاد صراحتاً از پروسه انتخابی تیم ملی دفاع کرد و گفت: «نه در حد حرف و شعار، بلکه به این موضوع در عمل پایبند بودیم. خدا را شکر می‌کنم هم عدالت را در نظر گرفتیم و هم شرایط فنی بچه‌ها را. وقتی حسن یزدانی دو بار در انتخابی حضور پیدا کرده، حجت بر همه تمام شده و همه کشتی‌گیران در رقابت‌های داخلی و برون‌مرزی حضور داشتند.»

غلامرضا محمدی در بخشی از اظهاراتش که در یک گفتگوی تلویزیونی مطرح شد به ترافیک مدعیان در برخی اوزان برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ نروژ که دو ماه بعد از المپیک برگزار می‌شود هم اشاره کرد و گفت: این مساله، اتفاق خوبی است، هرچند کار برای کادر فنی و انتخاب کشتی‌گیران سخت می‌شود و ترافیک کشتی‌گیر داریم، اما داشتن ترافیک مدعی در اوزان دهگانه به نفع کشتی است. ما جام تختی را برگزار کردیم که اولین مرحله انتخابی نروژ بود و بعد از آن در جام‌های علی‌اف و یاشاردوغو شرکت کردیم. برای شناخت بهتر کشتی‌گیران این سه مرحله مسابقه برگزار شده که البته زمان کوتاهی بعد از المپیک برای مسابقات جهانی نروژ در اختیار داریم.»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با ترکیب رضا اطری، مرتضی قیاسی، مصطفی حسین خانی، حسن یزدانی، محمدحسین محمدیان و امیرحسین زارع یک اردوی دیگر را برای حضوردر المپیک توکیو پیش رو دارند.اردویی که قرار است از روز ۲۸ تیر ماه در خانه کشتی شهید صدرزاده آغاز شود و تا روز ۸ مردادماه یعنی زمان اعزام به توکیو ادامه یابد.