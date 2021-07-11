۴۳۰ معتاد متجاهر در استان زنجان جمع آوری شده است

فاطمه رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح یاری گران زندگی در استان زنجان خبر داد و گفت: این طرح در مراکز آموزشی و توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در بحث مواد مخدر، پنج کمیته تخصصی در استان فعال است، اظهار کرد: این کمیته‌ها محور انجام فعالیت شورای هماهنگی شهرستان‌ها است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با بیان اینکه کمیته تخصصی فرهنگی، پیشگیری، درمان، حمایت‌های اجتماعی، توسعه مشارکت‌های، مردمی و کمیته حقوقی و قضائی در استان تشکیل شده است، گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر در استان تداوم دارد و هزینه نگهداری این معتادان از سوی ستاد مرکزی تأمین شده است.

رضایی با بیان اینکه معتادان متجاهر شهرستان‌ها نیز در مرکز ماده ۱۶ استان جمع‌آوری شوند، ابراز کرد: طی سه ماه سالجاری در چهار مرحله جمع آوری معتادین انجام شده است و تاکنون ۴۳۰ معتاد متجاهر در استان جمع آوری شده است.

وی افزود: به علت بیماری کرونا اقدامات پیشگیرانه برای معتادین در استان به خوبی انجام می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با بیان اینکه طی سال جاری طرح و برنامه پیشگیری از مواد مخدر در استان طی سال گذشته انجام شده است، ابراز کرد: همکاری با سمن‌ها در استان تقئیت شود و حمایت مالی از سمن‌های اقدامات پیشگیرانه در استان انجام می‌شود.