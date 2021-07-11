محمد دشتگلی مدیر پردیس تئاتر شهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر از سرگیری فعالیت‌های این تماشاخانه از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه با وجود شرایط قرمز کرونایی اظهار کرد: مجموعه پردیس تئاتر شهرزاد به دلیل اینکه زیرساخت‌های لازم را جهت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای گروه‌های نمایشی، مخاطبان و پرسنل مجموعه را دارد، تصمیم به بازگشایی سالن گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: در شرایط قرمز کرونایی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ اجازه فعالیت ندارند و ما هم یک هفته صبر کردیم و دیدیم واکنشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت نگرفت و ظاهراً منفعل هستند زیرا واکنشی نسبت به فعالیت سینماها، پاساژها و دیگر مراکز نشان نمی‌دهند از طرفی هم یک دوگانگی از سمت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی رخ داده است و ابلاغیه‌ای رسمی در این زمینه اعلام نمی‌شود!

مدیر پردیس تئاتر شهرزاد یادآور شد: تلاش کردیم تا با وزارت ارشاد صحبت کنیم که پاسخگو نبودند، البته آقای قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی در مصاحبه‌ای تأکید کرده بود که به دلیل شرایط قرمز کرونایی تماشاخانه‌ها اجازه فعالیت ندارند، این مسئله به دلیل حفظ جان و سلامتی اهالی تئاتر بوده و ما هم تلاش می‌کنیم تا بعد از بازگشایی تماشاخانه شهرزاد در روز یکشنبه با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی از این مهم حفاظت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دستور صریحی برای توقف فعالیت تماشاخانه‌ها به آنها ابلاغ نشده است، بیان کرد: ما و چند تماشاخانه دیگر در شرایطی که اقبال نسبت به ادامه فعالیت از طرف اهالی تئاتر و گروه‌های نمایشی برای بازگشایی سالن‌های نمایش وجود داشت، تصمیم به انجام این کار گرفتیم تا بتوانیم با حفظ پروتکل‌های لازم و حفظ جان اهالی تئاتر این مهم را انجام دهیم.

دشت گلی درباره هماهنگی با اداره کل هنرهای نمایشی برای بازگشایی تماشاخانه‌ها باتوجه به اینکه از طرف این اداره کل اعلام شده که تئاتر تا اطلاع ثانوی تعطیل است، توضیح داد: اداره کل هنرهای نمایشی به ما اعلام کرد که گروه‌های نمایشی در شرایط قرمز کرونایی امکان فعالیت ندارند ولی به‌هرحال در وزارت ارشاد یک معاون هنری هم وجود دارد که ما واکنشی از وی ندیدیم، در حالی‌که سازمان سینمایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و سینماها باز هستند. به همین دلیل با هماهنگی انجام شده با تماشاخانه‌های بخش خصوصی تصمیم به انجام این کار گرفتیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هم با وجود اجبار ما به تعطیلی، تماشاخانه‌هایی مثل تالار مولوی و تماشاخانه ایرانشهر فعالیت دارند. به نظر باید فکری اساسی در این رابطه انجام می‌شد تا کار به جایی نرسد که ما ناچار به عمل برخلاف قوانین ستاد ملی مبارزه با کرونا باشیم ولی به باتوجه به شرایط به وجود آمده و عدم حمایت وزارت ارشاد از تماشاخانه‌های خصوصی و گروه‌ها تصمیم به ادامه فعالیت گرفتیم.

این کارگردان و نویسنده تئاتر در رابطه با نظر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران درباره این اقدام گفت: خواست و نظر انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی هم بازگشایی سالن‌ها بوده و آقای چگینی هم به‌عنوان رئیس انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی ایران مکاتبه‌ای با اداره کل هنرهای نمایشی داشته و این موضوع را اعلام کرده است و درخواستی هم مبنی‌بر اینکه شرایطی ایجاد شود تا تئاتر هم مانند سینما به فعالیت خود ادامه دهد داشتند. به نظر می‌رسد که حداقل می‌شد تا به‌جای ۵۰ درصد با ۳۰ درصد ظرفیت به فعالیت ادامه داد تا از ضرر گروه‌های نمایشی جلوگیری شود.

مدیر تماشاخانه شهرزاد ادامه داد: ما مایل به بی‌قانونی نیستیم ولی هیچ واکنشی به بازگشایی تماشاخانه در این شرایط انجام نشده و تذکری هم دریافت نکردیم و به نظر تماشاخانه‌های خصوصی در حال حاضر رها شده، هستند.

وی افزود: تعطیلی تئاتر در شرایط قرمز مشخص است ولی باید تمهیدی برای آن اندیشید که به نظر این کار انجام نشده است چراکه بازبینی نمایش‌ها هم در این شرایط تعطیل و حتی تمرین گروه‌های نمایشی هم متوقف شده است.

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: در این چند روز تعدادی از هنرمندان برجسته کشور نسبت به تصمیم اداره کل هنرهای نمایشی واکنش نشان دادند، کاش این سخنان و واکنش‌ها زودتر انجام می‌شد و خود این دوستان در این دوران سخت تئاتر فعالیت می‌کردند و هنر نمایش را تنها نمی‌گذاشتند.