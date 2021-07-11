به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۸ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با صدور بیانیه‌ای نسبت به توهین‌های اخیر به مرحوم آیت‌الله مصباحی یزدی واکنش نشان دادند و تاکید کردند: جریان انقلابی در برابر توهین به ارزش‌های خود ساکت نخواهد نشست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

یک نفر مثل آقای مصباح یزدی مورد هجوم قرار می‌گیرد. حرف رسا و منطق قوی و مستحکم هرجایی باشد آن‌جا را دشمن زود تشخیص می‌دهد. با مرحوم شهید مطهری هم همین‌جور برخورد کردند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲ آذر ۷۹

در روزهایی که صدای اسلام آمریکایی بلند است و تمام خدم و حشم رسانه‌ای آن، با تمام توان بسیج شده‌اند تا تیشه به ریشه اسلام ناب محمدی (ص) بزنند با کمال تأسف شاهد آنیم که از میان منتسبین جبهه انقلاب نیز صدای افرادی به توهین و حمله به ساحت مجاهدان و علمای بزرگی همچون شهید تهمت‌ها، مرحوم علامه مصباح یزدی (ره) بلند می‌شود. توهین و حرمت شکنی‌ای که چون زهری کام‌مان را تلخ کرد و سینه‌مان را از خشم و اندوه لبریز نمود.

در این روزها شاهد شکستن حرمت بزرگ مردی بودیم که سال‌ها مبارزاتش در برابر جبهه باطل و روشن‌گری‌های زمان‌شناسانه و بهنگامش، خاری بر چشمان دشمنان انقلاب و اسلام گشته بود و در تمامی عمر با برکتش با وجود بارانی از تهمت‌ها و توهین‌ها، هرگز دست از مجاهدت خالصانه برنداشت. مجاهدی که زندگی گرانبارش را وقف تربیت و پرورش نیروهای متعهدی کرد که در طوفان‌های انقلاب بتوانند سنگری باشند برای آرمان‌های خمینی کبیر (ره).

جریان متعهد و انقلابی حوزه و دانشگاه، ستون‌های مبانی فکری و عقدیتی خود را در طرح ولایتی بنا نهاده است که ثمره یک عمر مجاهدت علمی مطهری زمان علامه مصباح است؛ پدر معنوی دانشجویان انقلابی که مسیر اندیشه اسلامی را روشنایی بخشید و توهین به او، توهین به این مسیر نورانی است.

جسارت به این عالم فرزانه نه تنها شکستن حرمت علمای گرانقدر دینی است، که خود گناهی بس عظیم است، بلکه توهین به تمام فرزندان معنوی ایشان است که در سایه سار علم پرمایه ایشان پرورش یافته‌اند. آنچه که در این میان بیش از همه قلب ما را آزرده می‌سازد، سکوت مدعیان انقلابی‌گری و به ظاهر بزرگانی است که در برابر کوچک‌ترین نسیمی که محاسن مبارکشان را بجنباند فریاد بر می‌آورند اما در برابر چنین حرمت شکنی‌هایی زبان در کام نمی‌چرخانند. سکوت در برابر توهین به علما به بهانه نقد داشتن به آیشان و یا وجود اختلاف نظر فکری یا سیاسی، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و نشان از روحیه قبیله‌گرایی و متحجرانه خاموشان دارد. بحث بر سر نام افراد نیست، بحث بر سر سکوت در برابر قبح شکنی چنین اعمال وقیحانه ای است.

امضا کنندگان این بیانیه نه تنها این چنین توهین‌ها و سنت‌گذاری‌های ناپسندی را محکوم می‌کنند بلکه انزجار خود را از سکوت انقلابی‌نماهای خاموش اعلام می‌دارد. ما از تمامی دلسوزان اسلام و انقلاب دعوت می‌کنیم تا ضمن محکوم کردن این رفتار شنیع و در مقابل این چنین کنش‌هایی بایستند و نشان دهند جریان انقلابی در برابر توهین به ارزش‌های خود ساکت نخواهند نشست.

همچنین از دادستانی کشور می‌خواهیم تا بر اساس ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ از حرمت این عالم عالی قدر و کلام رهبر انقلاب صیانت کرده و با برخورد قاطعانه و سریع با این چنین رفتارهایی، خاطیان امر را به محکمه اسلامی احضار کند و آنان را پاسخگوی این رفتار شنیع قرار دهد. نباید با عبور ساده از کنار این قبیل اعمال و بی‌پاسخ گذاشتن آنان، باب توهین به بزرگان انقلاب را گشوده نگاه داشت. محاکمه توهین‌کنندگان، مطالبه جدی ما از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است.

اسامی دفاتر امضا کننده:

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی کرمانشاه

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم_خواهران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علوم پزشکی شیراز

انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علوم پزشکی قم

انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد شهرکرد

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شیراز

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی ابادان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تفرش