کشف یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی با قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، در سه ماه نخست سال جاری پلیس امنیت اقتصادی و تکاوران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در نقاط مختلف طرح‌های متعددی را به اجرا گذاشتند و موفق شدند چندین باند سازمان یافته قاچاق سوخت را منهدم و فراورده‌های نفتی زیادی را از خارج عرضه توزیع کشف کنند.

وی با اشاره به انهدام ۳۴ باند قاچاق تهیه و توزیع سوخت و فراورده‌های نفتی، افزود: در این راستا مأموران پلیس امنیت اقتصادی و دیگر رده‌های عملیاتی استان، با شناسایی متخلفان و در بازرسی از ۱۰۸ دستگاه تریلی سوخت کش و اتوبوس دارای باک اضافی، یک میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۵۷ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع از نوع گازوئیل، بنزین و نفت سفید را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بیشترین سوخت‌های کشف شده مربوط به شهرستان‌های زاهدان، سیب سوران، سراوان و خاش بوده است عنوان کرد: در این رابطه ۵۱ فرد متخلف شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر اجرای مستمر طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده در جهت مبارزه با قاچاقچیان سوخت، تصریح کرد: یکی از رسالت‌های نیروی انتظامی برخورد قاطع با سر شبکه‌ها و مافیای قاچاق کالا و ارز است و پلیس با تمام توان و اقتدار با افرادی که بخواهند منابع و منافع ملی را به تاراج ببرند و یا با ورود کالاهای خارجی که به تولید ملی ضربه بزند قاطعانه برخورد می‌کند.