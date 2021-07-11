ابهام در زمان افتتاح پل پر ماجرا/میراث سیل ۹۸ به خرداد ۱۴۰۰ نرسید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در جریان سیلاب سال ۹۸ در لرستان بسیاری از زیرساخت‌های استان تخریب شد و خسارت‌های زیادی به حوزه‌های مختلف لرستان وارد آمد.

یکی از زیرساخت‌های استان که در جریان سیلاب ۱۴ فرودین ماه سال ۹۸، تخریب شد، پل تازه احداث شده «کاکارضا» بود، این پل در مسیر جاده الشتر به خرم آباد قرار داشت.

وعده خرداد ۱۴۰۰ عملی نشد

این پل بعد از دو سال بهره برداری، در جریان وقوع سیلاب تخریب شد که همین امر موجب ورود دستگاه قضائی به این مسئله و دستگیری تعدادی از عوامل سازنده آن شد.

تخریب این پل موجب واکنش‌های فراوانی در میان افکار عمومی شد و مردم در آن زمان خواستار احداث و بازسازی این پل در اسرع وقت از سوی مسئولان شدند.

آخرین اظهار نظر در رابطه با وضعیت این پروژه مربوط به مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در بهمن ماه سال گذشته است که وعده افتتاح این پروژه را تا پایان خرداد ۱۴۰۰ داد.

وی با تاکید بر اینکه اجازه بهره برداری موقت را به هیچ پروژه پل سازی در استان نخواهیم داد مگر اینکه به طور کامل به بهره برداری برسد، بیان داشت: پل «کاکا رضا» هم در حال حاضر آماده است و تقریباً بعد از ابلاغ اعتبار جدید که درخواست آن را داده‌ایم و رئیس جمهور پذیرفته مبلغی را به استان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خسارت دیده استان اختصاص دهند، تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

ابهام در زمان افتتاح پل پر ماجرا

حالا وحید کرم الهی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در اظهار نظری جدید بدون اشاره به زمان افتتاح این پروژه اعلام کرده است که پل «کاکارضا» به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

ابهام در زمان افتتاح این پروژه با گذشت حدود سه سال از زمان تخریب، سوالات فراوانی را در میان افکار عمومی به دنبال داشته است، موضوعی که می‌طلبد مسئولان جواب روشنی به مردم و مطالبات آنها در این رابطه بدهند.