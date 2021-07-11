معرفی قالب سازی پلاستیکی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای شکل گرفتن و ساخته شدن مواد پلاستیکی، آنها را در یک قالب قرار میدهند که پس از سرد شدن مواد مذاب آن، شکل و فرم خاصی به خود میگیرد. امروزه از قالب سازی پلاستیک برای تولید پلاستیک استفاده میکنند. در دوران گذشته، استفاده از قالب سازی فولادی، محبوب بود که از مهمترین معایب آن نیز، هزینه بالایی بود که برای تولید کننده به دنبال داشت. قالب همچنین در گذشته با استفاده از متریال های متنوع مانند چوب، فلز و نیز وجود داشته است. در این مطالب به قالبسازی و انواع آن میپردازیم.
آشنایی با کارکرد روشهای قالب سازی پلاستیک
قالب از یکسری مواد ساخته میشود که به شکلی دلخواه، محصول را به کارفرما تحویل میدهد. قالب امروزه در بالاترین کیفیت و جدیدترین متدهای جهانی به کار گرفته میشود. ساخت قالب یک ساختاری دارد که با تزریق مواد به یک قالب دیگر، شکل میگیرد. قالبها انواع مختلفی دارند. قالب آهنگری، پرس، ریختهگری و تزریق پلاستیک. قالب سازی پلاستیک برای تولید قطعات و تجهیزات در صنایع مختلف به کار گرفته میشود. امروزه برای ساخت قالب سازی پلاستیک از فرایند قالبسازی استفاده میشود. قالب سازی پلاستیک یکی از روشهای ارزان و محبوب قالبسازی است. شما میتوانید قطعات پلاستیکی مورد نظر خود را در ابعاد و اندازههای متنوع بسازید. تولید قالب سازی پلاستیک بسیار تحولی عظیم در دانش پزشکی امروز و مصارف متعدد در لوازم و وسایلی مانند: یخچال، گوشی، قابهای گوشی و این موارد به وجود آورده است. مهمترین بخش آن تولید اسباب بازی است.
روشهای مختلف قالب سازی پلاستیک
امروزه در صنعت قالب سازی از روشهای قالب سازی فشرده، قالب سازی الیافی، چرخشی، فوم ساختاری، ترموفیلیک و تزریق پلاستیک استفاده میشود. همانطور که میدانید میتوانید با استفاده از روشهای گفته شده وسایل متنوع در ابعاد و شکل و طرحهای مختلفی ایجاد کنید. روش تزریق پلاستیک یکی از مهمترین و اصلی ترین روشها در صنعت قالب سازی به شمار میرود. زیرا علاوه بر کیفیت بالای آن، دارای کمترین میزان ضایعات نیز میباشد. قالبها به دو صورت قالب پلاستیکی و فلزی دسته بندی میشوند.
قالب فلزی
همانطور که از نامش پیدا است، قالب ساخته شده از جنس فلز است. این قالب از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده است. درگذشته استفاده از قالب فلزی بسیار اهمیت داشته است و به نوعی در دوران خود بسیار پر کاربرد بوده است. اما امروزه استفاده از قالبهای پلاستیکی جایگزین مناسب برای قالبهای فلزی به شمار میرود. زیرا قالبهای فلزی دچار زنگ زدگی میشوند و رطوبت را به خود جذب میکنند. با استفاده از آنها میتوان قالبهای دقیقی تولید کرد. به ساختارها و کارکردهای متنوع آنها توجه کنید. این نوع در صنعت خودروسازی و صنایع مکانیکی بسیار پرکاربرد است. برای ساخت قالب فلزی ابتدا نقشههای توسط طراحان کشیده میشود. سپس آن نقش را تولید کرده و بعد از ساخته شدن نمونه اولیه آن، دقیق بودن و درستی آن را مورد بررسی قرار میدهند و در نهایت در صورت تأیید کارشناسان میتوان از آن نمونههای بیشتری تولید و به بازار عرضه داشت. در صنایع مختلف از آن با ایمنی بالا و کیفیت ماندگار استفاده کرد.
قالب پلاستیکی
از مواد پلاستیکی ساخته شده است که باز هم با توجه به ماده خود دارای انواع مختلفی از جمله ترموست ها و ترموپلاست ها است. قالب پلاستیکی، انعطاف پذیر، ضد ضربه، مقاوم، ضد آب و ضد زنگ است و کاربرد بسیاری در دنیای مدرن امروز دارد. همچنین به دلیل وجود ماده سازنده آن، سبب ایجاد طرحها در مدلهای مختلف میشود و امکان انتخاب بالاتری را به فرد میدهد. در قالب پلاستیکی ترموست ها مواد به صورت نرم و خمیری وارد میشود و در داخل قالب سخت قرار میگیرد و به حالت سفت در میآیند. از ترموست ها میتوان در ساخت ملامینها، لاستیکها و کامپوزیتها استفاده کرد. همچنین در تولید ترموستات از ابزار خاصی نیز بهره میبرند که دارای ماشینها و تیغههای مخصوص به خود است. این نوع فاقد هرگونه زائده اضافی میباشد. قالب ترموپلاست کارایی و اندازه دقیقتری نسبت به ترموستات دارد. برای ساخت مواد پلاستیکی که حالت خمیری و نرم دارند از آن استفاده میشود. در ساخت قطعات پلی اتیلن و پی وی سی، کربنات و مواد شیمیایی از ترموپلاست ها استفاده میشود. ترموپلاست ها در صنایع بسیار بزرگ و کاربردی استفاده میشوند. حالتی که ترموپلاست ها دارند، میتواند قالب را به صورت نرم و انعطاف پذیر تر و مقاوم در برابر ضربه به وجود آورد. قالب ترموپلاست از مواد پلاستیک پلیمری ساخته شده که بسیار پرکاربرد بوده است.
جمع بندی
قالبسازی صنعتی پیچیده و حرفهای است. روشهای متفاوتی برای ساخت و تولید ابزار آن و تجهیزات مورد نیاز آن در متریال های مختلف وجود دارد. عملیات ساخت قالب سازی یک عملیات بسیار پیچیده و حرفهای است که توسط کارشناسان و طراحان متخصص انجام میشود. برای تولید قالب سازی پلاستیک و قالب سازی شما باید مراحلی را طی کنید که در آن به صورت دقیق و منحصر به فرد ابزار به کار گرفته میشود. قالب فلزی و یا پلاستیکی با توجه به انتخاب شما، کاملاً بستگی به کاربرد آنها دارد. شما میتوانید محصولات معرفی شده را در سایت visionmold.co تهیه و سفارش دهید. شما میتوانید با اعتماد و اطمینان خود ما را خوشحال کنید. رضایت شما از محصولات برای ما بسیار مهم است.
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