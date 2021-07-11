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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۹

سخنگوی گمرک خبر داد:

بازگشت فعالیت عادی به مرز ماهیرود/ امکان پذیرش کالا

بازگشت فعالیت عادی به مرز ماهیرود/ امکان پذیرش کالا

سخنگوی گمرک گفت: با سرعت گرفتن فعالیت رویه‌های تجاری و ترانزیت از صبح امروز در گمرک ماهیرود، این مرز تجاری به فعالیت عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: با آغاز فعالیت مجدد گمرک ماهیرود در روز گذشته، به دلیل مسدود بودن مسیر خروج در بخش‌هایی از مرز با کامیون‌های افغان در سمت افغانستان، فعالیت تجاری در این مرز به کندی انجام می‌شد که با رفع مشکلات از صبح امروز به حالت عادی بازگشته است.

وی افزود: با عادی شدن فعالیت در پایانه مرزی، منطقه ویژه و بازارچه ماهیرود، امکان ارسال محموله‌های تجاری فراهم شده و منعی برای صدور پروانه صادراتی یا ترانزیت وجود نخواهد داشت.

سخنگوی گمرک گفت: روز گذشته ۱۶۲ کامیون در مرز ماهیرود برای انتقال کالای تجار افغان تردد داشتند که ۹۵ کامیون ایرانی کالای خود را در ماهیرود به ۶۲ کامیون افغان ترانشیپ کردند و ۵ کامیون ترانزیتی حامل کالاهای افغان که مبدا آن کشوری دیگر بوده و از مسیر ایران عبور کرده بود از ماهیرود خروج پیدا کردند.

وی افزود: با پیگیری تجار و فعالان حمل و نقل، از صبح امروز موانع مسیر سمت مقابل برداشته شد و فعالیت به روال عادی بازگشت.

کد مطلب 5255440

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