به گزارش خبرنگار مهر، در پی درج خبری مبنی بر تبعیض دولت علیه گرمسار و آرادان / مشکل ۵۰ ساله آب شرب حل نمی‌شود از زبان نماینده این شهرستان در مجلس، روابط عمومی استانداری سمنان بیانیه‌ای صادر و برای این خبرگزاری ارسال کرد که متن آن به این شرح است: در ارتباط با مباحث مطرح شده اخیر از سوی نماینده شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و همچنین نماز جمعه مورخه یازدهم تیر ماه ۱۴۰۰ آرادان در خصوص روند اجرای طرح آبرسانی به شهرستان‌های گرمسار و آرادان و مقایسه با پروژه آبرسانی به سرخه و تأخیر در اجرای پروژه خط انتقال سیمین دشت گرمسار باید نکاتی را متذکر شد.

تأمین آب سرخه از منابع آب موجود در رودخانه حبله رود در استان تهران صورت پذیرفته و تأثیری در میزان آب اختصاص یافته از سد نمرود به شهرستان‌های گرمسار و آرادان و بخش ایوانکی ندارد تخصیص آب پروژه آبرسانی به گرمسار شامل ۱۴.۶ میلیون متر مکعب در سال آب شرب و شش میلیون متر مکعب در سال تخصیص صنعت بوده که کماکان به قوت خود باقی است.

عملیات اجرای پروژه خط انتقال آب سرخه با لوله فلزی با قطر ۳۰۰ میلی‌متر بوده که به لحاظ مشخصات فنی ساخت، پوشش و لوله‌گذاری قابل قیاس با مشخصات خط انتقال سیمین دشت به گرمسار که لوله فلزی با قطر یک هزار و ۸۰۰ میلی متر و پوشش سه لایه پلی اتیلن به دلیل آلاینده‌های مسیر و احداث مخازن بتنی ذخیره آب نیست، چنانچه فاز اول آن در حد فاصله گرمسار تا ایوانکی با لوله ۴۰۰ میلیمتر علیرغم ایستگاه پمپاژ و مسیر صعب‌العبور کوهستانی طی مدت ۲۴ ماه احداث و از سال ۱۳۹۶ در حال بهره‌برداری است.

برای اجرای پروژه خط انتقال آب حد فاصله سیمین دشت به گرمسار با توجه به مشکلات اعتبارات عمرانی و در راستای سیاست‌های دولت محترم مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های فنی و مالی بخش خصوصی قرارداد خرید تضمینی با بخش خصوصی منعقد گردید و در کمتر از یکسال لوله گذاری بیش از ۱۵ کیلومتر از مسیر در محدوده استان سمنان انجام شد، ولیکن ادامه عملیات لوله گذار به دلیل معارضات تعدادی از اهالی روستاهای محمودآباد (واقع در استان تهران) متوقف گردید و مشکلات ناشی از معارضین علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و برگزاری بیش از ۲۰ جلسه با حضور مدیران ارشد استان‌های تهران و سمنان و همچنین طرح در شورای تأمین و نهایتاً اخذ دستور معاون اول رئیس جمهوری و مکاتبات صورت گرفته با رئیس محترم دستگاه قضائی برطرف نگردید و در نهایت با تطویل زمان اجرا و خدشه‌دار شدن توجیه اقتصادی طرح، قرارداد سرمایه گذار فصل شد.

در حال حاضر اسناد مناقصه ادامه پروژه توسط مشاور شرکت آب منطقه‌ای در دست تهیه بوده به زودی عملیات اجرایی توسط پیمانکار منتخب و یا مشارکت سرمایه‌گذاران دیگر از جمله مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پیگیری و آغاز خواهد گردید. امید است با همکاری و پیگیری‌های نماینده شهرستان در تأمین اعتبارات و رفع معارضت های فوق‌الذکر (خصوصاً مشکلات موجود در روستای محمودآباد استان تهران)، مشکلات برطرف و عملیات اجرایی طرح با سرعت آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده گرمسار و آرادان در سخنانی دولت را به تبعیض علیه گرمسار و آرادان متهم کرده بود و بیان داشت: تأمین آب شرب برای مردم دیگرشهرستان‌ها هم بسیار خوب است و با این امر مشکل نداریم اما برابر اصل سوم بند سوم قانون اساسی تبعیض را ناروا می‌دانیم، لذا ما نمی‌گوییم برای دیگر شهرستان‌ها چرا آب رسانی می‌کنید، ما می‌گوئیم به مشکلات گرمسار و آرادان و ایوان کی نیز رسیدگی شود.

وی بیان کرده بود: میلیاردها تومان پول هزینه شد تا در یکسال پس از سفر رئیس جمهور آب سرخه شیرین شود و البته این مردم شریف حق دارند اما موضوع ما این است که گرمسار با ۵۰ کیلومتر فاصله از تهران ۵۰ سال است که هر مسئولی درباره آب شیرین آن وعده می‌دهد و هر نماینده‌ای که در مجلس آمد به خاطر رأی قول آب شیرین داد اما روز به روز وضعیت آب گرمسار بدتر شد، ما انتقادمان به شخص رئیس جمهور است مگر گرمسار و آرادان جز وطن نیست؟ با این دولت و وضعیت هیچ انتظاری نباید داشت و فقط سیاه نمایی است، به من می‌گویند انتقاد نکن، مگر می‌شود که ساکت بود؟ مگر می‌شود که عدم رشد گرمسار، آرادان و ایوان کی را به این صورت غیرمنطقی دید و ساکت بود؟ همه مجموعه‌های نزدیک تهران را باید نگریست و با این منطقه مقایسه کرد آنها چه توسعه‌ای یافته‌اند و گرمسار چه توسعه‌ای؟