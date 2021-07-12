جذب دانشجوی روزنامه نگاری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق به کسب مجوز و راه اندازی رشته روزنامه نگاری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری دو نفر از طریق کنکور برای تحصیل در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی پذیرش می شوند، افزود: این رشته سابق بر این فقط در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه می شد و دانشگاه علوم پزشکی ایران دومین دانشگاهی است که موفق شده، مجوز راه اندازی این رشته را اخذ کند.

باقری فرد خاطرنشان کرد: تمام رشته های مرتبط با سلامت می توانند روزنامه نگاری پزشکی را انتخاب کنند و در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

وی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط بین رشته های مختلف، گفت: فارغ التحصیلان این رشته می توانند با تمام رشته های مرتبط با پزشکی در زمینه جمع آوری اطلاعات برای انجام کارهای پژوهشی، ارائه گزارش و کارهای مدیریتی همکاری داشته باشند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: با توجه به اینکه فارغ التحصیلان این رشته کم هستند؛ در حال حاضر گروه زبان متولی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی ایران است اما امیدوارم در آینده نزدیک گروه مستقلی برای روزنامه نگاری پزشکی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به حمایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و پیگیری دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برای تاسیس این رشته اظهار داشت: امیدوارم دانشگاه های دیگر هم بتوانند برای ایجاد رشته روزنامه نگاری پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش سرمایه گذاری کنند.