کارکرد شوراها نیازمند بازنگری است/مشارکت ۱۲۵ درصدی در ۲۰۰ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیلی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با تقدیر از مشارکت مردم در انتخابات، بازنگری در آئین نامه انتخابات شوراها را امری مهم مهم دانست و گفت: باید نگاه جدیدتری به قوانین مربوط به شوراها شود وبازنگری در این بخش الزامی است.

وی با بیان اینکه برخی نامزدها و مردم نسبت به شوراها گلایه دارند، گفت: یکی از بزرگترین گلایه‌ها این است که هنوز شوراها کارکرد پارلمانی و محلی ندارند و نقش قانون گذاری را در آن جستجو می‌کنند.

وی با اظهار اینکه کارکرد شوراهای شهر و روستاها به صدور پروانه ساخت وساخت تبدیل شده است، افزود: این درحالی که در بندهای مختلف قانونی به جایگاه شوراها توجه ویژه ای شده است.

سلیلی با اشاره به اینکه در چهار هزار و ۱۶۲ شعبه انتخابات شوراها در استان برگزار شده است، گفت: قریب به شش هزار ناظر مردمی بر این انتخابات نظارت کرده‌اند و امکان تخلف مهندسی شده در انتخابات وجود ندارد.

دبیر هیئت نظارت عالی بر انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی یادآور شد: جرم نابخشودنی فتنه گران در سال ۸۸ این بود که با ادعای واهی حماسه را در کام مردم تخلف کردند.

وی با اظهار اینکه در دو هزار و ۲۳۹ روستا سه کرسی شورایی وجود دارد، گفت: در ۱۷۳ روستای استان نیز دارای پنج کرسی شورایی است.

سلیلی یادآور شد: انتخابات شوراها در دو هزار و ۴۱۲ روستای استان برگزار شد و مشارکت مردم در انتخابات بیش از ۶۰ درصد بوده است.

دبیر هیئت نظارت عالی بر انتخابات شوراهای اسلامی تصریح کرد: اگر شاهد برخی مشکلات ساعت ابتدایی رأی گیری نبودیم، میزان مشارکت مردم استان در استان به بیش از ۷۰ درصد می‌رسید.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اعتراضات در بخش‌ها و شهرها انجام شده است، یکی از جدی ترین اعتراضات را مربوط حوزه‌هایی دانست که بیش از ۱۲۵ درصد واجدان شرایط در پای صندوق‌های رأی شرکت کردند و بیش از ۲۰۰ روستا این مسئله رخ داده است.

سلیلی یادآور شد: توریستی بودن، گردشگری بودن و نزدیکی دسترسی روستاها به شهرها سبب شد که در برخی روستاهای استان شاهد مشارکت بیش از ۱۰۰ درصدی بودیم.