توضیحات شستا در خصوص مشاوران جنجالی مدیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضوانی فر، مدیرعامل شستا در نامه‌ای به احمد توکلی، مدیرمسئول سایت دیدبان شفافیت و عدالت، ادعای مطرح شده در خصوص شرح شغل و دستمزدهای نامتعارف منتسب به مشاوران مدیرعامل این شرکت را تکذیب کرد. در این نامه آمده است:

در خصوص لیست منتشر شده در فضای مجازی در مورد مشاوران شستا و سپس انتشار آن در سایت الف و سپس انتشار نامه جنابعالی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی در مورد لیست کذب و خلاف واقع منتشره نکات ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- فردی با معرفی خود به عنوان مسئول دفتر "آقای توکلی" با دفتر شستا تماس گرفته و شماره ۸۸۸۹۰۹۳۴ را جهت پاسخگویی داد. پس از تماس با شماره مزبور جهت پاسخگویی مشخص گردید که این شماره، شماره‌ی گویای مرکز آموزش مدیریت دولتی است و شخصی به این نام در آن مرکز وجود ندارد. فلذا امکان صحت سنجی تماس و ارائه توضیحات فراهم نبود.

۲- از سوی آن مجموعه محترم هیچ گونه نامه یا مکاتبه‌ای جهت توضیحات واصل نشده بود. بدیهی است اگر آن عزیز درخواست اطلاعات را داده بودند، حتماً موارد سریع‌تر به اطلاع می‌رسید، کما اینکه در همان زمان توضیحات مکتوب طی نامه شماره ۴۴۴۵/۱/۱۱ مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به سازمان بازرسی کل کشور ارسال گردید.

۳- بدیهی است انتخاب و استفاده از مشاورین در جهت پیشبرد برنامه‌ها، اهداف و نظارت بر هلدینگها در مجموعه‌ای با مختصات شستا از اختیارات مدیریت مجموعه است.

۴- در لیست مذکور نام برخی افراد آورده شده که هیچ گونه ارتباط استخدامی و دریافت حقوق از شستا ندارند.

۵- در لیست مزبور سعی شده است آن گونه القا شود که افراد لیست در محل کار خود حضور ندارند و یا کار سازمانی مشخصی بر عهده ندارند که کذب و خلاف واقع است.

ضمناً در نامه منتشره اشاره شده است «علی‌رغم ادعای ایجاد شفافیت …»، که با یک مراجعه ساده به سایت شستا می‌توان کلیه مستندات عملکرد و دستاوردهای شستا در حوزه ارتقای شفافیت را مشاهده و در صورت تمایل با عملکرد سایر هلدینگ‌های مشابه در زمینه شفافیت مقایسه نمود.

لازم به یادآوری است که رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت چند روز قبل با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی وی در مورد پرداخت‌های نامتعارف به برخی از مدیران شستا شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید).

خبرگزاری مهر امادگی دارد با حضور طرفین، مناظره‌ای درباره این موضوع برگزار کند.