خاطره نویسی از دفاع مقدس یک توفیق است

به گزارش خبرنگار مهر؛ سردار سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب‌های خاطرات دوران مقدس فرماندهان ناجا گفت: بیش از سه مرتبه حضرت آقا راجع به خاطره گویی و خاطره نویسی تاکید کرده و داشته‌اند.

سرلشگر رحیم صفوی افزود: خاطره گویی و خاطره نویسی یک توفیق است و امروز در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی رزمندگان وظیفه دارند عطر فرهنگ شهادت را در فضای آلوده امروز منتشر کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف ساختن نسل جوان است اظهار کرد: دو توصیه در خصوص بایدها و نبایدهای خاطره گویی را تبدیل به منشوری کردیم که شامل پرهیز از گفتن مطالب غیرواقعی است، عدم تعریف از خود، عدم تحقیر مردم و ارتش عراق، عدم بیان موارد کلامی نامناسب، عدم انتقاد و بدگویی از کسانی که قادر به پاسخگویی نیستند می‌شود.

سرلشگر صفوی در خصوص بایدهای خاطره گویی عنوان کرد: نگاه به خاطره گویی به عنوان یک نیاز تاکید بر ارکان اصلی ارزش‌ها و عقلانیت دفاع مقدس است؛ گفتن خاطرات با مطالب دقیق و مستند و همراه با استدلال؛ ذکر نام شهدا ذکر زمان و مکان خاطرات، رعایت امنیت ملی و مصالح کشور، ایجاد ارتباط و دست آموخته دفاع مقدس با مثال فعلی مردم و کشورمان، بیان ایثار و فداکاری اقشار مردم از جمله این موارد است.

دستیار مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۲ سال از جنگ می‌گذرد و الان درگیر جنگ اقتصادی است اما امید دارم از همه سختی‌ها و چالش‌های کنونی کشور عبور کنیم و به یک گشایش برسیم اما به چند شرط ابتدا اینکه بدانیم اقتصاد مقاومتی مسئله اصلی کشور است، دوم عزم و اراده روحیه جهادی است.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: امروز باید قدردانی کنیم از نیروی انتظامی که با روحیه مجاهد گونه و تفکر جهادی فعالیت می‌کنند.

ما در جنگ راهبرد دشمن را درست تشخیص دادیم و درست عمل کردیم؛ تشخیص راهبرد دشمن بنابراین مهم است.

سرلشگر صفوی بیان کرد: در جنگ عقلانیت و پردازش توسط نیروهای بسیار کارآمد و با سلسله مراتب انتخاب می‌شدند بنابراین برای عبور از شرایط فعلی باید یک فهم مشترک داشته باشیم؛ در حال حاضر که وحدت و انسجام در کشور ما به وجود آمده است دشمنان ما دچار زوال قدرت هستند و خوشبختانه این فهم مشترک به وجود آمده است.