به گزارش خبرنگار مهر علیرضا نظری ظهر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با جمعی از فعالان سیاسی در اراک اظهار کرد: ایام رقابتهای انتخاباتی پایان یافته و اکنون باید به دنبال استفاده از تمامی فرصتها برای خدمت به مردم باشیم و از انجام وظایف خود غفلت نکنیم.
وی با اشاره به تبعات مدیریت هشت سال اخیر در کشور گفت: ناکارآمدی چالشی مهم برای کشور به وجود آورده و موجب ناامیدی مردم شده است اما حضور معنادار مردم در انتخابات ۱۴۰۰ نشان داد مردم علیرغم گلایههای به حقی که دارند با نظام اسلامی قهر نیستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای سه سال نخست دولت نهم ادامه داد: جریان انحراف تدریجی به وقوع میپیوندد و یکشبه رقم نمیخورد بنابراین باید همه تلاش کنند تا اتفاقاتی از قبیل چالشهای دولت دهم برای کشور اتفاق نیفتد.
نظری نقش جریان انقلابی را در مقابله با انحراف مسئولان مهم دانست و تأکید کرد: جریان انقلابی از امروز وظیفه دیده بانی، رصد و مطالبهگری را باید به دوش بگیرد و همه ظرفیتها خود را برای جبران ناکارآمدیها و پیشرفت کشور به میدان بیاورد.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی با کشور با مشکلات گستردهای همچون کرونا، خشکسالی و بیکاری مواجه است و علاوه بر آن دولت روحانی نیز میراثی چون نابسامانی اقتصادی، گرانیهای افسارگسیخته و تورم را برای دولت بعد به جا گذاشته روحانی است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر منویات رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس مبنی بر عدم دخالت در عزل و نصبها گفت: مجلس در عزل و نصبهای دولت آینده ورود نمیکند و صرفاً اگر نظرخواهی انجام شود نظر مشورتی خود را ارائه میدهد اما در انجام وظیفه نظارتی خود به عنوان نماینده مردم با قدرت و مطالبه گرانه وارد میشود.
نظری خاطرنشان کرد: به دلیل سستی و کاهلی دولت فعلی برای حل مسائل کشور، مجلس یازدهم در ۲ سال اخیر رویکرد طرح محوری داشت اما مجلس و دولت آینده درنهایت تعامل و همافزایی باید رویکرد لایحه محوری داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در پایان با تأکید بر وحدت و هم افزایی بین نیروهای جریان انقلاب گفت: در شرایط حال حاضر اتحاد و کار جمعی یک ضرورت مهم است که جریان انقلابی باید به آن توجه ویژهای داشته باشند.
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