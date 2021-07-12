به گزارش خبرنگار مهر، کار محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس و تیم ملی ایران برای حضور در تیم الاهلی قطر تمام شده است.

روزنامه الرایه در شماره امروز خود ضمن اشاره مجدد به این موضوع اعلام کرد که الاهلی در انتظار سفر کنعانی زادگان به قطر است.

این روزنامه خبر داده است که کنعانی زادگان ظرف چند روز آینده به دوحه می‌رود تا جمع بازیکنان خارجی الاهلی را تکمیل کند.

سرمربی الاهلی در نظر دارد برای ماه آینده میلادی این تیم را به مدت دو تا سه هفته روانه اردوی آماده سازی ترکیه کند.

الرایه در حالی خبر از حضور کنعانی زادگان در الاهلی در روزهای آینده داده است که بازی پرسپولیس در لیگ برتر، روز هشتم مرداد به پایان می‌رسد.