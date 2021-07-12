  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۷:۳۷

باوجود ادامه لیگ برتر ایران؛

الاهلی در انتظار مدافع پرسپولیس/ کنعانی‌زادگان به ترکیه می‌رود

الاهلی در انتظار مدافع پرسپولیس/ کنعانی‌زادگان به ترکیه می‌رود

با اعلام روزنامه الرایه قطر، باشگاه الاهلی در انتظار ورود محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس است.

به گزارش خبرنگار مهر، کار محمدحسین کنعانی زادگان مدافع پرسپولیس و تیم ملی ایران برای حضور در تیم الاهلی قطر تمام شده است.

روزنامه الرایه در شماره امروز خود ضمن اشاره مجدد به این موضوع اعلام کرد که الاهلی در انتظار سفر کنعانی زادگان به قطر است.

این روزنامه خبر داده است که کنعانی زادگان ظرف چند روز آینده به دوحه می‌رود تا جمع بازیکنان خارجی الاهلی را تکمیل کند.

الاهلی در انتظار مدافع پرسپولیس/ کنعانی‌زادگان به ترکیه می‌رود

سرمربی الاهلی در نظر دارد برای ماه آینده میلادی این تیم را به مدت دو تا سه هفته روانه اردوی آماده سازی ترکیه کند.

الرایه در حالی خبر از حضور کنعانی زادگان در الاهلی در روزهای آینده داده است که بازی پرسپولیس در لیگ برتر، روز هشتم مرداد به پایان می‌رسد.

کد مطلب 5255635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها