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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۱۴

نماینده مجلس:

مدیران دولت آینده باید کارآمد، توانمند و بومی باشند

مدیران دولت آینده باید کارآمد، توانمند و بومی باشند

اراک- نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دولت آینده باید کارآمد، توانمند و بومی باشند البته از نظر بنده در این انتخاب کارآمدی بر بومی‌گزینی اولویت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسن آصفری ظهر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با جمعی از فعالان سیاسی در اراک اظهار کرد: در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ توطئه‌ها و فتنه انگیزی های دشمنان از یک سو و ناکارآمدی دولت از سوی دیگر باعث کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها در ماههای منتهی به انتخابات شد اما ملت ایران با حضور معنادار خود توطئه‌ها را خنثی کردند و حماسه بزرگ دیگری را خلق کردند.

وی بیان کرد: معمولاً همه دولت‌ها برای حضور مردم در انتخابات تلاش‌ها می‌کنند اما دولت فعلی هیچ قدمی برای بسیج مردمی و شور انتخاباتی در کشور برنداشت و حتی اقداماتی داشت که بر خلاف مصالح کشور در آستانه انتخابات بود.‌

آصفری با اشاره به سابقه همکاری خود در آستان قدس رضوی و آشنایی و تعامل با آیت الله رئیسی افزود: پیروزی آیت الله رئیسی بیش از هر چیز به عملکرد و کارنامه ایشان برمی‌گردد که موجب شد اعتماد مردم جلب شود و سکان قوه مجریه را به دست بگیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون جریان انقلابی باید برای ایجاد امید و نشاط در جامعه تلاش کند و با عملکرد خود کارآمدی دولت و نظام اسلامی را اثبات کند

وی عنوان کرد: مجلس یازدهم در نهایت تعامل و هم افزایی با دولت برای تشکیل یک کابینه انقلابی، کارآمد، متخصص، جهادی، برنامه دار و مردمی گام برمی دارد و امروز مردم هم از سه قوه انتظار به حقی دارند و آن هم رفع مشکلات است.

آصفری با تأکید بر وحدت و هم افزایی جریان انقلابی خاطرنشان کرد: جریان انقلابی باید به عنوان مطالبه گر در صحنه حاضر باشد و در مدیران دولت آینده نیز باید با رویکرد کارآمدی، توانمندی و بومی‌گزینی انتخاب شوند البته از نظر بنده در انتخاب مدیران کارآمدی بر بومی بودن اولویت دارد.

کد مطلب 5255667

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