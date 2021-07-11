مدیران دولت آینده باید کارآمد، توانمند و بومی باشند

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسن آصفری ظهر یکشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با جمعی از فعالان سیاسی در اراک اظهار کرد: در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ توطئه‌ها و فتنه انگیزی های دشمنان از یک سو و ناکارآمدی دولت از سوی دیگر باعث کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها در ماههای منتهی به انتخابات شد اما ملت ایران با حضور معنادار خود توطئه‌ها را خنثی کردند و حماسه بزرگ دیگری را خلق کردند.

وی بیان کرد: معمولاً همه دولت‌ها برای حضور مردم در انتخابات تلاش‌ها می‌کنند اما دولت فعلی هیچ قدمی برای بسیج مردمی و شور انتخاباتی در کشور برنداشت و حتی اقداماتی داشت که بر خلاف مصالح کشور در آستانه انتخابات بود.‌

آصفری با اشاره به سابقه همکاری خود در آستان قدس رضوی و آشنایی و تعامل با آیت الله رئیسی افزود: پیروزی آیت الله رئیسی بیش از هر چیز به عملکرد و کارنامه ایشان برمی‌گردد که موجب شد اعتماد مردم جلب شود و سکان قوه مجریه را به دست بگیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون جریان انقلابی باید برای ایجاد امید و نشاط در جامعه تلاش کند و با عملکرد خود کارآمدی دولت و نظام اسلامی را اثبات کند

وی عنوان کرد: مجلس یازدهم در نهایت تعامل و هم افزایی با دولت برای تشکیل یک کابینه انقلابی، کارآمد، متخصص، جهادی، برنامه دار و مردمی گام برمی دارد و امروز مردم هم از سه قوه انتظار به حقی دارند و آن هم رفع مشکلات است.

آصفری با تأکید بر وحدت و هم افزایی جریان انقلابی خاطرنشان کرد: جریان انقلابی باید به عنوان مطالبه گر در صحنه حاضر باشد و در مدیران دولت آینده نیز باید با رویکرد کارآمدی، توانمندی و بومی‌گزینی انتخاب شوند البته از نظر بنده در انتخاب مدیران کارآمدی بر بومی بودن اولویت دارد.