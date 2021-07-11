قهرمانی ایتالیا در ویمبلی/دستان انگلیس باز هم به جام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، فینال شانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا ساعت ۲۳:۳۰ دوشنبه شب بین تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و ایتالیا در ورزشگاه «ویمبلی» لندن برگزار شد که با قهرمانی ایتالیا در ضربات پنالتی همراه بود.



در پایان بازی فینال نیز جان لوییجی دوناروما دروازه بان ایتالیا به عنوان برترین بازیکن یورو ۲۰۲۰ انتخاب شد.

در این بازی لوک شاو (۲) برای انگلیس و بونوچی (۶۷) برای ایتالیا گلزنی کردند تا دو تیم به تساوی یک - یک در پایان وقت قانونی برسند.

لوک شاو برای سه شیرها گلزنی کرد. او در ثانیه ۱۱۷ این دیدار روی ضد حمله‌ای که «هری کین» طراحی کرد به داخل محوطه جریمه آبی لاجوردی‌های ایتالیا نفوذ کرد تا سانتر دقیق «جردن تریپیه» را با شوت محکم خود وارد دروازه «دوناروما» کند.

شاو با گلی که امشب زد موفق به ثبت سریع‌ترین گل در تاریخ فینال این رقابت‌ها شد.

گل زودهنگام انگلیس باعث شد تا دو تیم در دقایق ابتدایی پس از این گل، سعی بر آرام کردن توپ کرده تا بتوانند از هیجان بازی کاسته و تاکتیک مربیان خود را در زمین پیاده کنند.

شاگردان «روبرتو مانچینی» در ایتالیا با حملاتی که «جورجینیو» و «وراتی» طراحی می‌کردند سعی بر خلق موقعیت برای «اینسینه»، «ایموبیله» و «کیه زا» داشتند اما دفاع منطقی و پرقدرت انگلیس مانع از ایجاد موقعیت خطرناک روی دروازه «جردن پیکفورد» شد.

انگلیسی‌ها هر چه از زمان بازی گذشت تلاش بر حفظ توپ در میانه میدان داشتند اما پاس‌های بلند ایتالیایی‌ها باعث بالا رفتن سرعت بازی شده بود تا در نهایت نیمه اول با دفاع منطقی انگلیسی‌ها همراه بوده و گلی را برای ایتالیا به همراه نداشته باشد.

نیمه دوم با حملات همه جانبه ایتالیا آغاز شد. آتزوری برای جبران گل خورده خود که در دقیقه دوم بازی دریافت کرد سعی داشت دروازه انگلیس را در ابتدای نیمه دوم با فشار زیاد باز کند اما دفاع پر تعداد سه شیرها مانع از نفوذ بازیکنان ایتالیا شد.

بازیکنان آبی لاجوردی ایتالیا سعی داشتند از عمق دفاع انگلیس به دروازه پیکفورد برسند. تاکتیکی که در دقیقه ۴۸ با خطای رحیم استرلینگ مقابل اینسینیه پشت محوطه جریمه میزبان همراه شد تا ایتالیا صاحب موقعیت خطرناک گلزنی شود.

با این حال اینسینه نتوانست از ضربه ایستگاهی به دست آمده نهایت استفاده را ببرد تا توپ او بیرون از چارچوب دروازه انگلیس رفته و گرت ساوت گیت روی نیمکت انگلیس نفس راحتی بکشد.

مانچو در دقیقه ۵۳ تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب تیمش گرفت تا «برایان کریستان» و «دومنیکو براردی» به ترتیب جای «بارلا» و «چیرو ایموبیله» را بگیرند.

تعویض‌هایی که باعث شد ایتالیا بیش از پیش در نیمه زمین انگلیس بازیسازی کرده و دیداری کاملاً یکطرفه را مقابل چشمان نزدیک به ۷۰ هزار انگلیسی به نمایش بگذارد.

شاگردان گرت ساوت گیت که به ندرت صاحب توپ می‌شدند سعی بر ارسال‌های بلند روی دروازه ایتالیا داشتند تا دفاع آتزوری را وادار به عقب نشینی کند. تاکتیکی که سه شیرها را در اواسط نیمه دوم صاحب کرنرهای متوالی کرد اما هیچیک باعث گلزنی دوباره این تیم نشد.

مهاجمان ایتالیا در بین مدافعان انگلیس پرتعداد بودند تا سه شیرها با رهبری «هری مگوایر» سعی بر دفع تمام توپ‌ها داشته باشند. تلاشی که بالاخره روی کرنر دقیقه ۶۷ ناکام ماند و ایتالیا روی کرنر ارسالی و در رفت و برگشت توپ بین کارو وراتی و تیر دروازه انگلیس با ضربه «لئوناردو بونوچی» به گل تساوی دست پیدا کرد.

گرت ساوت گیت پس از گلزنی ایتالیا و به تساوی کشیده شدن این دیدار تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب سه شیرها گرفت تا حالتی تهاجمی به خود بگیرد.

«ساکا» در دقیقه ۷۰ جانشین تریپیه شد و «هندرسون» نیز در دقیقه ۷۳ جای «دکلان رایس» را پر کرد تا سفیدپوشان میزبان کمی تهاجمی‌تر بازی را دنبال کنند.

تعویض‌های انگلیس باعث شد تا بازی شکل متعادلی به خود بگیرد و انگلیسی‌ها روی دروازه ایتالیا فشار بیاورند. پاس‌های کوتاه و بلند هندرسون در میانه میدان باعث شد تا مدافعان بلندقامت ایتالیا برای دفع توپ دچار مشکل شوند.

در ادامه فدریکو کیه زا مهاجم جوان ایتالیا دچار مصدومیت شد تا مانچو تصمیم به ورود «برناردسکی» بگیرد.

ورودی که تنها یک دقیقه پس از آن باعث توقف در جریان بازی به خاطر ورود یک تماشاگر به داخل زمین شد.

دو تیم پس از این صحنه بازی نسبتاً متعادلی را به نمایش گذاشتند تا فینال یورو ۲۰۲۰ با سریع‌ترین گل و مسن‌ترین گلزن به وقت اضافی کشیده شود.

وقت‌های اضافی با بازی نسبتا تهاجمی انگلیس همراه بود تا آنها با سانتر از جناحین سعی بر ایجاد موقعیت گلزنی روی دروازه دوناروما داشته باشند. دفاع با تجربه و عملکرد هوشمندانه دروازه‌بان آبی لاجوردی‌ها مانع از باز شدن دروازه این تیم شد تا هافبک‌های ایتالیا جرأت ضد حمله زدن روی دروازه انگلیس را هم پیدا کنند. آنها دو بار با پاس‌های عرضی، جردن پیکفورد را وادار به واکنش کردند اما در نهایت تلاش دو تیم راه به جایی نبرد تا ضربات پنالتی تکلیف قهرمان یورو ۲۰۲۰ را مشخص کند.

ضربات پنالتی با انداختن سکه آغاز شد تا پیکفورد درون دروازه ایستاده و برناردی پنالتی اول بازی را برای ایتالیا بزند. ضربه‌ای که در میان هیاهوی هواداران انگلیس خلاف جهت پیکفورد با پای چپ به تور دروازه چسبید.

هری کین کاپیتان سه شیرها پنالتی اول انگلیس را زد تا با وجود تشخیص درست دوناروما وارد دروازه آتزوری شود.

آندره آ بلوتی بازیکن ۲۷ ساله ایتالیا پنالتی دوم این تیم را با پای راست زد که با واکنش دیدنی پیکفورد مهار شد.

مگوایر مدافع قدرتمند انگلیس پنالتی دوم تیمش را با پای راست به سقف دروازه آبی لاجوردی‌ها زد تا هواداران انگلیس را به وجد آورد.

لئوناردو بونوچی زننده گل ایتالیا در جریان بازی پشت سومین ضربه پنالتی تیمش ایستاد که با وجود تشخیص دروازه بان انگلیس به گل تبدیل شد.

مارکوس راشفورد پنالتی بعدی انگلیس را به تیر دروازه زد تا دو تیم در پنالتی‌ها بار دیگر برابر شوند.

برناردسکی با پای چپ توپ را به وسط دروازه زد تا اینگونه برای ایتالیا پنالتی اش را گل کند.

سانچو چهارمین پنالتی انگلیس را زد که دوناردوما با زیبایی هرچه تمام آن را شیرجه زد و گرفت.

جورجینیو پشت پنجمین ضربه پنالتی تیمش ایستاد که با تشخیص صحیح پیکفورد روبرو شد تا توپ پس از دفع او به تیرک دروازه اصابت کرده و در آغوش پیکفورد قرار بگیرد.

با این حال ساکا نیز نتوانست پنالتی خودش را تبدیل به گل کند تا ایتالیا این گونه در خانه لندن قهرمان شود.