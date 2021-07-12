به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه تایمز آو ایزرئیل روز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد که امارات متحده عربی قرار است روز چهارشنبه سفارت خود در فلسطین اشغالی را به طور رسمی و در مراسمی با حضور «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی افتتاح کند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی پیش از این سفارت خود را در ابوظبی، پایتخت امارات گشوده و «یائیر لاپید» وزیر خارجه اسرائیل نیز اواخر ماه ژوئن کنسولگری این رژیم را در دوبی افتتاح کرد.

لاپید در مراسم گشایش کنسولگری اسرائیل در دوبی، عادی سازی روابط تل آویو- ابوظبی را یک «لحظه تاریخی» خواند و مدعی شد که این زمانی است که «ما صلح را به جای جنگ برگزیدیم».

گفتنی است که در سپتامبر سال ۲۰۲۰، تلاش‌های برنامه‌ریزی شده دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه و همچنین تشکیل یک جبهه متحد از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس علیه ایران، در نهایت به امضای توافقنامه عادی سازی روابط (موسوم به توافقنامه آبراهام) میان رژیم اشغالگر قدس با امارات متحده عربی و بحرین انجامید.

در پی امضای این توافقنامه، دو کشور مراکش و سودان نیز از این رویه پیروی کرده و با عادی سازی روابط با اسرائیل موافقت کردند.

در شرایطی که امارات و بحرین مدعی بودند که عادی سازی روابط با اسرائیل به هیچ وجه بر تعهد آنان نسبت به مسأله فلسطین تأثیری نخواهد گذاشت، تنها چند هفته پس از امضای توافقنامه آبراهام این دو کشور عربی بودجه اعطایی به آژانس پناهجویان فلسطینی سازمان ملل را به طور چشمگیری کاهش دادند.

در واقع عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی کشورهایی که ظرف چندین دهه گذشته مدعی حمایت از مردم مظلوم فلسطین شده بودند، با انتقاد شدید مقامات فلسطینی روبرو شد.