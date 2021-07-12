به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و معرفی کتاب «سفیر شیعه در غرب» درباره فعالیتهای حجتالاسلام والمسلمین محمد محققی لاهیجی، بنیانگذار و نخستین امام جماعت مرکز اسلامی هامبورگ و از تازهترین منشورات مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی امروز، ۲۰ تیرماه در مجمع جهانی اهل بیت (ع) برگزار شد.
در این مراسم، آیتالله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع)، حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مهدی مصطفوی قائممقام امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سیدعلی قاضی عسکر، نماینده سابق رهبر انقلاب در امور حج و زیارت حضور یافته و سخنرانی کردند.
مهدی مصطفوی نخستین سخنران برنامه با اشاره به سرگذشت مرحوم محمد محققی لاهیجی گفت: حدود ۶۸ سال از درگذشت حجتالاسلام محققی میگذرد و ۵۸ سال زندگی پربرکت وی در کتاب «سفیر شیعه در غرب» تبیین شده است و وی توانست به لحاظ علمی، اخلاقی و توانایی ارتباط برقرار کردن در آلمان موفق باشد.
قائممقام امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری افزود: محققی به دلیل ویژگیهایی که داشت مورد اعتماد آیتالله بروجردی قرار گرفت و به عنوان نماینده مرجعیت شیعه به آلمان و مرکز اسلامی هامبورگ عزیمت کرد و در ۴۴ سالگی توانست خود را برای این مأموریت آماده کند که این خود جای تأمل دارد که در آن دوران که با امروز تفاوت دارد، این آمادگی چگونه حاصل شد.
تأثیرگذاری مرکز اسلامی هامبورگ؛ مرهون خلوص نیت بانیان
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل خلوص نیت بانیان آن امروز یکی از مؤثرترین مراکز شیعی خارج از کشور است؛ خلوص نیتی که در اعتقادات، رفتار و تأمین بودجه مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ مشهود بود.
مصطفوی بیان کرد: در سنگ بنای مسجد به جای نوشتن اسم بانیان و افرادی که در تأسیس آن همکاری داشتند، آیهای از قرآن درباره ساخت کعبه به وسیله حضرت ابراهیم (ع) آمده تا شائبهای ایجاد نشود و با نگاه به آن ذکر خداوند و آیات وحی یادآوری شود.
قائممقام امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرد: یکی از ویژگیهای شخصیتی مرحوم محققی ارتباط خوب با مراکز آلمانی بود و در مراسم سنگ بنای مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ افراد زیادی از جمله شهردار هامبورگ، سرکنسولهای کشورهای اسلامی، اساتید دانشگاه و ایرانیان سرشناس حضور داشتند که نشاندهنده تعامل و ارتباطات محققی بود و همین تعامل، امنیت و پایداری را برای این مرکز به ارمغان آورد.
در ادامه مراسم ابوذر ابراهیمی ترکمان سخنرانی و تأکید کرد: عموماً انسان زمانی که برای بیان مقصود خود از طریق کلام در تنگنا قرار میگیرد، به شعر و هنر روی میآورد؛ چون این شیوه ابلغ و رساناتر است و مرحوم محققی این گونه بود و توان تبلیغ هنری دین را داشت، تبلیغ صرفاً این نیست که ما بگوییم و دیگران فقط بشنوند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: مرحوم محققی در هر برهه مرد تشخیص حق و زمانه خود بود و آنچه در هر زمانهای تشخیص میداد، هنرمندانه اجرا میکرد.
وی تصریح کرد: زمانی که مرحوم محققی وارد حوزه علمیه شد تشخیص داد دروسی مانند ریاضیات و شیمی را که کسی تدریس نمیکرد و متولی نداشت تدریس کند، او تحصیلکرده دارالفنون بود.
ابراهیمی ترکمان تأکید کرد: محققی در آلمان شخصیتهای تراز اول آلمانی، ترک و افغانی را در یک جا گرد هم آورد و در مراسمهای مرکز اسلامی هامبورگ با دست خود پذیرایی میکرد، او هیچ انگیزه مادی از اعزام به آلمان نداشت و پس از بازگشت از این کشور در قم مغازه کتابفروشی دایر کرد.
بنا بر این گزارش، حجتالاسلام سیدعلی قاضی عسکر، نماینده سابق رهبر انقلاب در امور حج و زیارت دیگر سخنران برنامه بود که طی سخنانی تأکید کرد: مسئله تبلیغ در خارج از کشور کار مهم و ظریفی است و یکی از خلأهای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی این است که افراد شایسته و لایق برای حضور در خارج و تبلیغ دین نتوانستهایم تربیت کنیم.
موفقیت محققی به دلیل جامعیت وجودی او بود
وی در ادامه به ویژگیهای شخصیتی محققی لاهیجی اشاره و اظهار کرد: موفقیت محققی به دلیل جامعیت وجودی و فکر بلند او بود، او تنها داخل کشور را نمیدید و تا قبل از ۲۰ سالگی در حال یادگیری زبان روسی با هدف تبلیغ دین بود.
قاضی عسکر همچنین گفت: داشتن دانش دینی لازم برای تبلیغ دین بسیار مهم است که محققی لاهیجی داشت، مخاطبشناسی، تکبعدی ندیدن اسلام، سادهزیستی، تواضع و عیادت از بیماران در هامبورگ از دیگر ویژگیهای او بود و چنین افرادی در زمان خود غریب بودند و برای ساختن مسجد در هامبورگ سختی و مصیبت زیادی دیدند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از مناطق جهان نیاز به مبلغ دارند و خلأ نبود مبلغ وجود دارد و امیدوارم این خلأ رفع شده و پاسخگوی نیاز مخاطبان خارج از کشور باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز با بیان این که مرحوم محققی تربیتیافته مکتب شیعی قم بود، گفت: ما وظیفه داریم از آثار گرانقدر و ارزشمند فکری خوب استفاده و آنها را معرفی کنیم و میراث شیعی اسلامی در جهان امروز از نظر فرهنگی و تمدنی میراث عظیمی است.
وی افزود: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تاکنون خاطرات ۴۰۶ نفر از علما را ثبت کرده است که ۷۰ نفر چاپ شده و مرحوم محققی ۶۸ یا ۶۹ امین نفر است، اینها میراث بزرگ ما هستند و باید آنها را بزرگ بداریم.
محققی اخلاقمحوری را به ظهور رساند
آخرین سخنران برنامه آیتالله رضا رمضانی بود که اظهار کرد: محققی، «مهاجر الی الله» و مجاهد بود و اخلاقمحوری را در آلمان و هامبورگ به معنای دقیق کلمه به ظهور رساند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت افزود: برجستگی محققی در حوزه اخلاقی بود و نوع برخورد، تواضع و رأفت به واسطه تواضع از ویژگیهای ایشان بود. مرحوم محققی از باب تکلیف در هامبورگ حضور یافت.
وی تصریح کرد: تبلیغ به معنای واقعی، حقیقت را در جان مخاطب نشاندن است و اگر کسی میخواهد به این مهم دست یابد، باید دانش دینی و تفقه در دین داشته باشد و از معنویت برخاسته از دین بهرهمند شود، مبلغ وقتی از ابهت علمی و معنوی بهرهمند شود، میتواند الگو شده و تأثیرگذار باشد.
آیتالله رمضانی با تأکید بر این که امروز جامعه بشری تشنه اخلاق به معنای دقیق کلمه است، اظهار کرد: اگر تعلیم و تعلم صبغه الهی داشته باشد، ماندگار خواهد شد و یاد مبلغ نیز ماندگار میشود، حجتالاسلام محققی و مرحوم بهشتی اینگونه بودند.
وی در پایان بیان کرد: امروز مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ در عرصه بینالملل بسیار تأثیرگذار و نام آیتالله محققی با جامعیت علمی که داشت ماندگار است، ما باید به فکر تربیت مبلغانی مانند ایشان باشیم.
گفتنی است، این برنامه با پخش کلیپ مستند انتصاب محمد محققی لاهیجی از سوی آیتالله بروجردی به عنوان نخستین امام جماعت مرکز اسلامی هامبورگ و فعالیتهای وی در این مرکز، سخنان کوتاه حجتالاسلام والمسلمین محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ درباره این مرکز، نمایش کلیپ فرزند حجتالاسلام محققی لاهیجی درباره مسجد آبی و مرکز اسلامی هامبورگ و مراسم امضای کتاب «سفیر شیعه در غرب» همراه بود.
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