غلامرضا شریفزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: محموله جدید واکسن کرونا برای خراسانجنوبی هفته جدید به دست ما میرسد تا بتوانیم کار واکسیناسیون افراد را با سرعت بیشتری پیگیری کنیم.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسانجنوبی در این باره که آیا واکسن در خراسانجنوبی به اندازه کافی وجود دارد یا خیر بیان کرد: نمیتوان گفت در حال حاضر واکسن به اندازه کافی و به نسبت جمعیت هدف (۵۵۰ هزار نفر) وجود دارد، ولی روند واکسیناسیون متوقف نشده است.
شریفزاده با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها تمرکز بر واکسیناسیون جاماندههای ۷۰ سال به بالا را پیگیری میکنیم، ادامهداد: با رسیدن محموله جدید کار واکسیناسیون گروههای سنی پایینتر را شروع خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه سهمیه واکسن اختصاص یافته برای خراسانجنوبی به نسبت جمعیت هدف آن کافی نیست، گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تخصیص واکسن بیشتری به خراسانجنوبی با وزیر رایزنیهای داشته است.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسانجنوبی اظهارکرد: البته باید این را مدنظر قرار داد که ما در خراسانجنوبی یک درصد جمعیت کشور را شامل میشویم و هر میزان واکسنی که وارد کشور شود نیز یک درصد آن را به خراسانجنوبی اختصاص میدهند اما با جمعیت سالمند ما متناسب نیست.
وی بیانکرد: راههای مراقبت از سلامتی خویش در قبال ویروس دلتا با کرونای انگلیسی و چینی و…تفاوتی ندارد و باید همان پروتکلها را با دقت و حساسیت مضاعفی انجام داد چرا که سرعت انتقال بیشتری دارد.
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