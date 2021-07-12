هنرهای سنتی وحفظحقوق مالکیت معنوی به معاونت صنایع دستی اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بازنگری، اصلاح و تکمیل وظایف و مأموریتهای معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور، موضوع ایجاد دو گروه جدید با عنوان هنرهای سنتی و حفظ حقوق مالکیت معنوی با اولویت، از ماهها پیش در دستور کار این معاونت قرار گرفت و در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به صورت کامل قرار گرفت.
با توجه به اهمیت هنرهای سنتی و حفظ حقوق مالکیت معنوی در زمینههای مرتبط با صنایعدستی و هنرهای سنتی و ضرورت پرداختن به آنها و با توجه به نبود تعریف ساختاری مشخص برای این موارد در چارت قدیمی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی در چارت جدید گروه هنرهای سنتی با وظایف مشخص، ایجاد شده است.
ارائه تعاریف مشخص و تعیین اشتراکهای میان صنایعدستی و هنرهای سنتی، برنامهریزی به منظور حمایت و هدایت فعالیت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در امر حفظ و باززندهسازی هنرهای سنتی و نظارت بر فعالیت واحدها، همکاری و هماهنگی با مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی ذیربط در زمینه انجام طرحهای پژوهشی کاربردی در امور حفظ، احیا و باززندهسازی هنرهای سنتی کشور، برنامهریزی برای شناسایی و معرفی ارزشهای هنری و فرهنگی هنرهای سنتی در راستای حفظ و ارتقای هویت آنها، برنامهریزی و انجام اقدامات لازم برای تهیه و اجرای طرحهای راهبردی و اضطراری حفظ، احیا و باززندهسازی رشتههای هنرهای سنتی کشور، تهیه و تدوین ضوابط مورد نیاز برای طرحها و پروژههای مربوط به حفظ، احیا و باززندهسازی هنرهای سنتی، شناسایی و برنامهریزی برای ثبت دانش هنری رشتههای در حال فراموشی، تشکیل کارگروههای مرتبط برای گروههای رشتههای هنرهای سنتی، برنامهریزی بهمنظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشتههای شغلی مرتبط با هنرهای سنتی، برنامهریزی برای برگزاری برنامههای مرتبط مانند همایشها، نشستهای تخصصی و سمینارها و اجرای آنها به طور منفرد یا مشارکتی و بررسی و برنامهریزی و تعیین خط مشیهای لازم برای تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی از جمله اهداف اضافه شدن این بخش است.
همچنین از دیگر اهداف اضافه شدن گروه هنرهای سنتی به چارت معاونت صنایعدستی میتوان به هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی در چارچوب قوانین و مقررات، برنامهریزی برای ایجاد مراکز اسناد و مدارک هنرهای سنتی، برنامهریزی برای ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی بهمنظور معرفی پیشههای وابسته به هنرهای سنتی و آرایههای معماری و همچنین همافزایی بین هنرهای سنتی وابسته به معماری سنتی و معماری روز، برنامهریزی بهمنظور فرهنگسازی، گفتمانسازی و اطلاعرسانی در رابطه با ظرفیتهای هنرهای سنتی، برنامهریزی آمایشی بهمنظور آموزش هنرهای سنتی در سراسر کشور و برنامهریزی بهمنظور حضور مجدد هنرهای سنتی در زندگی روزمره با توجه به سبک زندگی ایرانی – اسلامی اشاره کرد.
در چارت جدید معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی گروه حفظ حقوق مالکیت معنوی نیز با هدف حفظ و صیانت از طرحها، نقوش، خلاقیت، نوآوری، روشها، تکنیکهای تولید و همچنین دانش سنتی ایجاد شده است. همچنین تشکیلات تفصیلی ستاد وزارتخانه از جانب سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.
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