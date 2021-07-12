یزدانی باید با تدبیر و آرامش در المپیک به میدان برود

رضا لایق مربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار امیدواری به توان ملی پوشان اعزامی به المپیک ۲۰۲۱ توکیو اظهار داشت: یکی از نکاتی که در ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و هم فرنگی به چشم می‌خورد، انگیزه بالای بچه هاست. مطمئناً بچه‌ها با همین توانایی می‌توانند نتایج خوبی بگیرند، به شرطی که حمایت‌های لازم هم از آنان به عمل آید.

وی در خصوص شانس حسن یزدانی برای تکرار قهرمانی در المپیک گفت: یزدانی مدتهاست که وزن خود را نسبت به المپیک قبلی تغییر داده و خوشبختانه در وزن جدید با کسب افتخارات بزرگ به خوبی جا افتاده است. این مساله نشان از توانایی و آمادگی بالای او نسبت به حریفان است که امیدوارم در المپیک بتواند به نحو احسن از تجربیاتش استفاده کند.

دبیر اسبق فدراسیون کشتی در رابطه با حریف دیرینه و اصلی حسن یزدانی در المپیک هم گفت: دیوید تیلور آمریکایی یک حریف توانمند و ششدانگ است که تجربه مصاف با یزدانی را دارد. البته یزدانی هم نسبت به قبل خیلی بهتر شده و من مطمئنم اگر در المپیک با آرامش و تدبیر لازم به مصاف این رقیب آمریکایی برود، می‌تواند شکست قبلی را جبران کند. مطمئناً کادر فنی تمامی تمهیدات فنی و تاکتیکی این مصاف را با او کار کرده اند و یزدانی هم برنامه‌های خود را در المپیک خواهد داشت.

لایق در پایان به لزوم کاهش فشارهای روانی در ترکیب تیم‌های ملی کشتی ایران در المپیک تاکید کرد و افزود: حال و هوای بازی‌های المپیک با تمامی مسابقات بین المللی متفاوت است. طبیعتاً فشار روانی تمامی کشتی گیران بالاست چراکه جمعی از بهترین‌ها در این المپیک به میدان می‌روند. در نتیجه باید روی مسائل روحی روانی ملی پوشان به خصوص جوانترها به خوبی تمرکز کرد و آنها را از هر نظر برای حضور در چنین میدان بزرگی مهیا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی بازی‌های المپیک توکیو در روزهای ۱۰ تا ۱۶ مردادماه در کشور ژاپن برگزار می‌شود. علیرضا نجاتی، محمدرضا گرایی، محمدعلی گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان کشتی فرنگی کشورمان در المپیک خواهند بود. ایران در وزن ۸۷ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه نشد.

در کشتی آزاد نیز رضا اطری در ۵۷ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در ۶۵ کیلوگرم، مصطفی حسین خانی در ۷۴ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم به میدان خواهند رفت.