زلزله «ریوش» خسارتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز زلزله‌ای به قدرت ۴ ریشتر شهر ریوش در شهرستان کوهسرخ خراسان رضوی را لرزاند؛ این زمین لرزه ساعت ۴ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

فرماندار شهرستان کوهسرخ به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه این‌که زلزله ریوش در چند روستا احساس شد اما خسارتی در بر نداشته است.

رمضانی افزود: مدت زمان این زلزله کوتاه بود و خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی به مردم شهرستان وارد نشده است.

وی اضافه کرد: از زمان وقوع زلزله اقدامات لازم انجام شده است، همه مجموعه‌های امدادی آماده باش بودند و دهیاران روستاهای شهرستان ریوش نیز اطلاعات تکمیلی را به فرمانداری ارسال می‌کنند.