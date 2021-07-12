زلزله «ریوش» خسارتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز زلزلهای به قدرت ۴ ریشتر شهر ریوش در شهرستان کوهسرخ خراسان رضوی را لرزاند؛ این زمین لرزه ساعت ۴ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
فرماندار شهرستان کوهسرخ به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه اینکه زلزله ریوش در چند روستا احساس شد اما خسارتی در بر نداشته است.
رمضانی افزود: مدت زمان این زلزله کوتاه بود و خوشبختانه تاکنون هیچ خسارت جانی و مالی به مردم شهرستان وارد نشده است.
وی اضافه کرد: از زمان وقوع زلزله اقدامات لازم انجام شده است، همه مجموعههای امدادی آماده باش بودند و دهیاران روستاهای شهرستان ریوش نیز اطلاعات تکمیلی را به فرمانداری ارسال میکنند.
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